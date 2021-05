Hogyan utazhatunk külföldre?

Életünket napról napra szabadabbnak érezhetjük. Úgy tűnik, idén már a külföldi nyaralás is sokak számára elérhetőbb közelségbe kerül. De hogyan léphetünk be a legnépszerűbb úti célnak számító országokba?

A Horvátországba utazó védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára jó hír, hogy a két ország hatályos megállapodás értelmében korlátozás, azaz negatív teszt vagy kötelező karantén nélkül léphetnek be. Az oltottságot igazoló, érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgárok – függetlenül a vakcina típusától – ugyanolyan jogokat élvezhetnek és ugyanazokat a szolgáltatásokat vehetik igénybe, mint a horvát védettségi igazolvány birtokosai. A beutazáskor a plasztikkártya mellett oltást igazoló papír alapú dokumentumot is fel kell mutatni. A határ átlépése csak a második oltás beadását követően eltelt 14 nap után lehetséges. A 7–18 éves oltással nem rendelkező fiatalkorúak beutazása csak negatív teszttel lehetséges akkor is, ha szüleik, kísérőik be vannak oltva. A május 25-i szabályok alapján az oltást igazoló dokumentumokkal nem rendelkezők teszttel léphetnek be Horvátországba.

Három lehetőség áll rendelkezésükre. 48 óránál nem régebbi negatív PCR vagy az Európai Unió által elfogadott antigén-alapú gyorsteszt felmutatása szükséges. Fontos, hogy a patikában vásárolható, otthon elvégezhető antigénteszteket nem fogadják el. A tesztelési kötelezettségnek eleget tesznek azok is, akik már átestek a Covid betegségen és ezt igazolni is tudják. Ezt megtehetik egy 180 napnál nem régebbi, de az utazást megelőzően legalább 11 nappal kiállított pozitív PCR vagy antigénteszttel vagy a betegségből való kigyógyulást igazoló orvosi papírral. Aki az utazást megelőző fél évben átesett a betegségen, és csak egy oltást kapott meg, az az első oltást követő fél évben mentesül a karantén- és a tesztelési kötelezettség alól. A Horvátországba való belépéshez a határon minden esetben nyilatkozni kell a tartózkodás tervezett idejéről, annak helyszínéről és a szállás pontos címéről.

Speciális szabályok

Olaszországba az Európai Unió tagállamaiból, így Magyarországról is lehetséges a beutazás. A hatályos olasz egészségügyi miniszteri rendelet értelmében speciális beutazási szabályokat állapítottak meg 2021. június 30-ig. Ennek értelmében a magyar állampolgárok az utazás előtt legfeljebb 48 órával kiállított negatív PCR vagy antigéngyorsteszt eredményének bemutatására kötelesek, függetlenül attól, hogy van-e védettségi igazolványuk. Negatív teszt hiányában az érkezőnek 10 napos járványügyi megfigyelés és karantén szükséges Olaszország területén, és gondoskodnia kell arról, hogy szálláshelyét tömegközlekedési eszköz használata nélkül elérje. Tesztelési kötelezettség alól a két éven aluli gyermekek mentesülnek. Május 24-től a beutazók kötelesek kitölteni egy adatlapot még a határátlépés előtt, valamint jelentkezniük kell a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti egészségbiztosítónál.

Gyorstesztet végezhetnek

A május 25-én érvényben lévő szabályok szerint a Görögországba érkezőknek a beutazástól számított 72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet kell felmutatniuk abban az esetben, ha nem rendelkeznek védettséget vagy oltottságot igazoló dokumentummal. Az oltási igazolványt akkor fogadják el, ha a második dózis beadását követően legalább 14 nap már eltelt a beutazásig. Feltétel továbbá, hogy az állami szerv által kiállított igazolásnak angol, francia, német, olasz, spanyol vagy orosz nyelven tartalmaznia kell a beoltott személy teljes nevét, a beadott vakcina típusát és a megkapott dózisok számát és dátumát. A Magyarországon használt oltóanyagok mindegyikét elfogadják a határátlépésnél.

Az átesettséget igazoló dokumentumot állami, vagy illetékes állami szerv által hitelesített magánlaboratóriumnak kell kiállítania. Ebben az esetben is szükséges, hogy a felsorolt nyelvek valamelyikén szerepeljen rajta a személy neve és a megbetegedés dátuma. Az igazolás a megbetegedés dátumától számított 2. hónaptól a 9. hónapig érvényes. A felmutatott negatív teszt és a védettségi igazolvány ellenére a görög hatóságok fenntartják a jogot, hogy az országba való belépéskor gyorstesztet végezzenek el. Ha valaki közúton érkezik és a gyorstesztje pozitív, akkor nem engedik be Görögország területére, kivéve, ha állandó tartózkodási helye oda szól. A légi úton érkezők közül a pozitív gyorstesztet produkálókat karanténszállodába viszik, ahol megerősítő PCR tesztet végeznek el. Amennyiben az is pozitív eredményt mutat, az utasnak és közvetlen kontaktjainak a görög állam költségén a szállodában kell maradniuk 14 napig.