Hogy senki el ne vesszen – A pusztaszabolcsi ÖTE elnökével beszélgettünk

Az év legelején Balonyba látogatott a pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE), ez adta találkozónk apropóját Kaszás János elnökkel, aki mesélt erről, de másról is.

A Győrtől északra 17 kilométerre, a Duna túlpartján fekvő szlovákiai Balony Pusztaszabolcs testvértelepülése. A szabolcsi ÖTE tagjait a 700 lelkes csilizközi település polgármestere, Matus Frigyes 2019 első felében hívta meg – vagy inkább ki, mégpedig tűzoltóversenyre. Ezt követően a szabolcsiak tavaly szeptemberben hívták vissza a balonyiakat.

Ilyen előzmények után látogatott ki az ÖTE idén januárban a balonyiak közgyűlésére, amely egyben az új pusztaszabolcsi vezetésnek is alkalmat adott arra, hogy megerősítse a kapcsolatok ápolásának folytonosságát.

Kaszás János huszonhat évig hivatásos tűzoltó volt, majd, miután őrnagyi rangban leszerelve nyugállományba vonult, a pusztaszabolcsi ÖTE kötelékében ismerkedett meg Balonyon kívül Staufenberg (szintén testvértelepülés) ÖTE-jével is. Ebben a széles összehasonlításban nevezte Balony önkéntes tűzoltóit jó felkészültségű, sok helyen és jól beavatkozó egységnek. Amelyet a szlovák kormány is olyannyira megbecsül, hogy a 700 lelkes magyar falu ÖTE-je új IVECO tűzoltóautót kapott. A kapcsolatok ápolásában a következő lépés a májusi eleji Szent Flórián-nap, vagy a városi majális lehet, de hogy Pusztaszabolcs milyen széles körből, hány testvértelepülésről fogadhat vendégeket, az még az addig megnyíló forrásokon is múlik.

Kaszás János elmondta, a szabolcsi ÖTE felszereltsége vetekszik a városban 2014 óta működő, hivatásos katasztrófavédelmi őrsével. Vannak védő- és tűzálló ruháik, feszítővágóik és fűrészgépeik. A BM-pályázatokból folyamatosan fejlesztik a felszereltségüket, főleg, mióta 1-es kategóriások lettek és 1,25 millió forint értékig pályázhatnak eszközökre.

A pusztaszabolcsi ÖTE elnöke szervezőkészségét és hivatásszeretetét 26 évnyi szolgálat érlelte ki, mégpedig Budapesten, a 22. kerületben, a budafok-tétényi tűzoltóknál. E 26 évből 23 évig volt vezető, azon belül 17 évig szolgálati csoportvezető beosztásban. Sokat látott, ott volt a 2006-os műegyetemi lőtértűz oltásakor is, ahol a pincerendszer labirintusában, a tejsűrű füstben három tűzoltó vesztette életét, hét pedig füstmérgezést szenvedett.

– Szolgálatparancsnokként 2-es tűzig én irányítottam – idézte föl a nyugalmazott őrnagy. – Ritkán vették ki a kezemből az irányítást, de ha igen, akkor aztán jelenthettem. Volt olyan, hogy munka közben 25-ször rendeltek le a negyedik emeletről, teljes felszerelésben. – Nem volt egyszerű – foglalta egyetlen mondatba a 26 évet, hogy aztán elégedetten fűzze hozzá: az akkori szolgálati törvények szerint 50 éves korában, amikor eljött, a tizedik emeletig, teljes felszerelésben a fiatalok még nem tudták megelőzni. – Igaz ugyan, hogy utána kicsit nehezebben beszéltem – ismerte be –, de a bő két évtized alatt, csak ahová én is bementem, oda küldtem be embert.

– A műegyetemi tűz 5-ös fokozatú riasztás volt – idézte föl a tragikus augusztusi éjszakát, amelyhez több kerületből, a 22.-ből is érkeztek tűzoltók. A rajnak, amikor lementek, ő volt a vezetője. Szerencsére ki is jöttek mind, de azt az éjszakát Kaszás János nem kívánja senkinek. A tejfölös füstben fél méterre sem láttak előre. Nem látták, csak erősen fogták egymást, hogy senki el ne vesszen odalenn, két emelettel a föld alatt, a 20 kilométeres pincerendszerben.