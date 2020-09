Hódított a sinatelepi trufa – 43 év után találkozott először a Fakanál Bábegyüttes

43 év után először jöttek össze az egykori általános iskola Fakanál Bábegyüttesének tagjai, akik mindjárt megalakulásuk évében megnyerték a Ki mit tud-ot. 1977-et mutatott a naptár.

– A szentendrei skanzenben dolgozom és tavasszal, amikor mi is home office-ba kényszerültünk, egyszer azt a feladatot kaptam, hogy vigyem gépre a betlehemes játékokat. Erről jutott eszembe, valaha nekünk is volt egy olyan bábegyüttesünk, amelyik népdalokat, népi mondókákat adott elő. Sőt hatalmas sikert ért el, hiszen 1977-ben megnyerte a Ki mit tud? amatőr vetélkedőt. Innen jött az ötlet, mi lenne, ha összehívnánk a bábegyüttes régi tagjait. Nem csak azokat, akik a Ki mit tud-ban szerepeltek, hanem mindenkit – mesélte Ferentziné Csaba Árpádné, az esemény egyik szervezője, aki a nagy sikert követően, maga is játszott a csoportban.

A szombati összejövetelen végül mintegy ötvenen gyűltek össze, köztük Orosz Ágostonné, Tünde néni, aki 1976 őszén megalapította a Fakanál Bábegyüttest. – A Magyar Rádió 1975-ös szilveszteri műsorában Sebő Ferenc összeállításában, Trufa címmel ment le egy igen vidám műsorszám. Ez ihletett meg és mivel volt kötődésem a bábszínházhoz, ezért döntöttem egy iskolai bábegyüttes létrehozása mellett – elevenítette fel a tanítónő, aki hozzátette, abban az időben a bábozás reneszánszát élte.

Első körben 14 diák kezdett a bábszakkörre járni, ahol nem csak a műsorszámokat tanulták be, de fakanálból, seprűből, partvisból, súrolókeféből, szemétlapátból és hasonló hétköznapi tárgyakból maguk készítették el a népdalokkal eljátszott történetek szereplőit is. Erről már az 1977-es döntőt megjárt és megnyert egykori sinatelepi iskolások meséltek, akik meglett ötvenesként is csillogó szemmel elevenítették fel az eseményeket. Pont úgy, egymás szavába vágva, ahogy azt izgatott kisdiákok teszik, amikor mindent egyszerre szeretnének elmondani.

Mesélni persze volt miről egymásnak is, hiszen 43 év óta először jöttek össze mindannyian, a bábcsoport egykori tagjai, akik közül négyen még ma is Sinatelepen élnek, a többiek viszont szétszéledtek a megyében, az országban és olyan is akad, aki külföldre került.

Nagy szám volt ez a siker egy olyan kicsi helyen, mint Sinatelep. Erről és persze sok másról is szó esett aztán a délután folyamán a baráti összejövetelen.