Hivatalosan is átadva a Berényi út felújított szakasza

Péntek délután a helyi önkormányzat és a kivitelező cég képviselői hivatalosan is átadták a Berényi út felújított szakaszát.

A Berényi utat már korábban is használatba lehetett venni, hiszen azon régóta áramlik a forgalom, ám az úton mostantól megszűnt minden forgalomterelés és korlátozás. Cser-Palkovics András, a város polgármestere elmondta, hogy 830 millió forintos forrásból készült el a jelentős forgalmat bonyolító út mintegy 520 méteres szakasza. Az adott terület alatt megtörtént a szennyvíz- és ivóvízvezetékek cseréje, valamint a csapadékcsatorna rekonstrukciója. A felújítás összege magában foglalja a járdák és buszperonok akadálymentes felújítását, valamint az orvosi rendelő előtt kialakított kilenc parkolóhelyet is. Mint megtudtuk, három projekt összefonásával születhetett meg ez a modern, 21. századi elvárásoknak is megfelelő, kerékpárúttal, gyalogos-átkelőhelyekkel, kanyarodósávokkal gazdagított út, mely segít megtanítani az egymás mellett közlekedés fontosságát.

Deák Lajosné, a terület jelen lévő, illetékes képviselője úgy fogalmazott, hogy háromszáz nap alatt lehet csodát művelni – és ez itt meg is történt. A politikus bízik abban, hogy az új Berényi pozitív hatással lesz majd az egész város forgalmi helyzetére is.

A kivitelező cég képviselője megköszönte a lakók és a közlekedők türelmét.