Hivatalos: ez a nyár sem múlhat el táborok nélkül Fejérben sem

Az örömhírről korábban már írtunk a Hírlapban; e témakörben legutóbb csütörtökön tartottak sajtótájékoztatót.

A többi között nemcsak Székesfehérváron, de Kápolnásnyéken, Velencén, Gárdonyban, Vereben vagy éppen Mátyásdombon szerveznek többnapos tábort június és augusztus között. A téma lehet ének, tánc, kézműveskedés, honvédelem, nyelvtanulás és sport; közös mindegyikben, hogy a háttérben egy-egy Fejér megyei civil szervezet áll.

– Július 1-jétől a Fejér Megyei Civil Információs Centrum Fejér Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ néven működik tovább, mivel a hangsúlyt a közösségfejlesztésre szeretnénk helyezni. Ezzel egy időben arról is beszámolhatok, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap egyszerűsített pályázatainál az eddigi 200 ezerről 300 ezer forintra emelkedett az igényelhető forrás mértéke – kezdett a civil szervezeteket érintő hírek megosztásával Zugor Zsuzsanna, az Echo Innovációs Műhely elnöke.

Ugyanő kiemelte: ezekben a táborokban is kötelező betartani az előírásokat. Zárt térben korlátozni kell a létszámot, ügyelni kell a fokozott fertőtlenítésre, a távolságtartásra és arra is, hogy a részt vevő gyermekek orvosi igazolása négy napnál ne legyen régebbi.

Egy-egy táborról beszélt Bálesné Elekes Rita, a Széna Egyesület Elnöke – napközis táborukat idén négy hétre tervezik –, a Kákics Kulturális Egyesülettől Tárnok Ákos – hagyományőrző táborukat idén Zámolyon rendezik meg –, valamint a Titkok Háza Élményközpont képviseletében Hahn-Kakas Dorottya – aki egy, a központot felfedező és egy, a csillagászatot pártoló táborról szólt –, illetve Tóth Dániel György „Pixa” – aki négy héten át a dalszerzés folyamatát mutatja be. A lista összesen 38 tábort tartalmaz.