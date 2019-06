Hiánypótló mozifilm készül a világháborúról Székesfehérváron

A napokban jelent meg Aracsi Norbert új filmjének előzetese, egy úgynevezett teaser, mely ízelítőt ad a film hangulatából. Ennek kapcsán kerestük meg a fiatal rendezőt, meséljen egy kicsit a film előkészületeiről.

Miért éppen a világháborús témával foglalkozol?

Számomra mindig is fontos volt a magyar történelem. Szerettem volna olyan filmet készíteni, ami hiánypótló itthon.

Mely helyszíneken forgattok?

A fő helyszín a Katonai Emlékpark Pákozd lesz, valamint Székesfehérváron is forgatni fogunk.

Milyen technikát használtatok a teaser forgatása során? Ugyanezzel a technikával dolgoztok a film forgatása során is?

Az operatőrömmel, Kalotai Dániellel mindig a legjobb minőségben szeretünk dolgozni. Itt sincs ez másképpen, az előzetes is mozis kamerákkal forgott és a film is így fog. Fontos tudni, hogy mi mindig mozivászonra álmodunk filmet. Ezt azért fontos kihangsúlyozni, mert sokkal jobban meg kell tervezni, hogyan is töltjük ki a képet. Hiszen a néző sokkal részletesebben látja a filmet, ha moziban nézi. Mi pedig mozibemutatót tervezünk neki itt Székesfehérváron.

Mi alapján történik a casting? Kiket keresel?

Általában amikor forgatókönyvet írok, már tudom, melyik magyar színészre írom a karaktert. Jelen esetben is a négy magyar katona szereposztása megvan a fejemben, de a tárgyalások még folynak velük. Van a filmben utcajelenet, valamint számos statisztára is szükségünk lesz, így hamarosan megjelenik egy casting felhívás a filmmel kapcsolatban.

Milyen történelmi forrásokat használtál a filmhez?

Éppen a minap gondoltam bele, hogy körülbelül egy éve kezdtem el írni a forgatókönyvet, és azóta számos változaton ment át. Nagyon sok kutatómunka van ebben a forgatókönyvben, hiszem nem egy már sokat látott történetet akarunk elmesélni, hanem egy új szeletét ennek a korszaknak.

A film forgatásában már „bevált” munkatársakkal dolgoztál, vagy új szakembereket is bevettél a csapatba?

Minden projekt más. Természetesen van állandó mag, például az operatőri pozíció. De kiemelném Józsa Ferencet, aki, amióta ismerem segíti a munkánkat, forgatáson vagy utómunkában, nélküle nem tudnánk elképzelni a projektet. Az Elfelejtett nemzedék filmbe szerettem volna hozzám hasonló feltörekvő fiatal filmesekkel dolgozni, így csatlakozott hozzánk Krajczár Martin, Bajor Marci és Timkó Imre is. Csatlakozott hozzánk Péterfy Bernadett fotográfus is, aki egyedi látásmódjával profi fényképeket készített az előzetes forgatásáról, és a film forgatása során is együtt dolgozunk majd.

Mikorra várható a film bemutatója, és hol?

2020-ban lesz 75 éve, hogy befejeződött a második világháború. Ezért a film várható premierje Székesfehérváron lesz, 2020. május 9-én, az Európai béke napján.

Az Emlékezz rám kisfilmed milyen eredményeket ért el a fesztiválokon?

Egy nagyon hosszú fesztiválúton ment keresztül, kereken két évig járta a fesztiválokat. Számos díjat nyertünk, talán amire legjobban büszke vagyok az a Dublini Elevation Indie Film Festival, ahonnan elhoztuk a fesztivál fődíját, valamint döntősök voltunk Los Angelesben a Los Angeles Cinefesten.

Tervezel-e nagyjátékfilmet is forgatni a közeljövőben, vagy inkább a kisfilmeket preferálod?

Kalotai Dániellel lassan négy éve eldöntöttük, hogy felépítjük magunkat, először minőségi kisfilmekkel, majd megyünk tovább a ranglétrán, hogy elérjünk a nagyjátékfilmekig. Nyilván ez egy többéves út, de mikor odaérünk, akkor szeretnénk olyan filmet letenni az asztalra, amire akár többször is beülnek a hazai nézők.

Ha még nem láttátok a teasert, itt megnézhetitek: