Hetvennyolc vidéki könyvtárat segítenek a VMK munkatársai

Televízió ide, számítógép oda, a könyvtáraknak a kistelepüléseken sem áldozott le a napja.

Elöljáróban szögezzük le: az önkormányzatokat törvény kötelezi könyvtár működtetésére. Ehhez 2013-tól nyújt segítséget a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer, röviden a KSZR. Ehhez azok a bibliotékák csatlakozhatnak, amelyek olyan településen működnek, ahol a lélekszám nem haladja meg az 5500 főt. A KSZR keretében a megyében a fehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár (VMK) jelenleg 78 vidéki könyvtárt felügyel szakmailag, és lát el – a központi normatív támogatás révén – új könyvekkel. Fontos megjegyezni: a KSZR-hez csatlakozott bibliotékák esetében is az épületet, illetve a könyvtárost a település önkormányzata biztosítja. Minderről a Márky Balázs megbízott igazgatóhelyettes irányítása alatt működő Könyvtárellátási és módszertani csoport tagjai tájékoztattak. Az elmondottakból kiderült: a KSZR révén a könyvtárak nem szorítkoznak a kölcsönzésre, hanem számos egyéb programot is kínálhatnak, amelyek – a tartalmas szórakozáson túl – a közösségépítést is szolgálják. Ilyen például a magyar filmkultúra kincseiből történő vetítés. A közös mozizást aztán Jenőn például receptcserével, Pusztavámon pedig kuglófkóstolással kötötték össze. A KSZR-hez csatlakozott könyvtáraknak, amelyek hivatalos neve egyébként úgy szól, hogy „Könyvtári, információs és közösségi hely”, évente legalább négy rendezvényt kell szervezniük, amelyekkel akár nagyszabású országos „megmozdulásokhoz” is csatlakozhatnak. Bizonyos rendezvényekre pedig pénzt is kaphatnak.

A KSZR mindezen túl azt is támogatja, hogy a szóban forgó intézmények egységes arculatot nyerjenek és – a normatív támogatáson túl pályázati források bevonásával – a rendszerhez tartozó könyvtárak informatikai fejlesztését is. Így például számítógép, laptop vagy „mesetablet” beszerzését.

A VMK a megyében egy év alatt mintegy 60–70 millió forintot oszthat le a „vidéknek”. Ez, hallva a fentebb felsoroltakat, egyáltalán nem tűnik soknak.

A rendszerhez csatlakozó könyvtárak egyébként igen nagy szóródást mutattak a felszereltség, és sok különbséget más tekintetben. Így például volt olyan köztük, ahol harminc éve nem végeztek selejtezést, így az állomány jelentős része tartalmilag is idejét múlt volt, és a könyvek külleme sem volt túl megnyerő. Pedig az olvasók leginkább az új – és a kinézetükben is újszerű – könyveket keresik. Könyvtáros soha nem selejtez könnyű szívvel könyvet, de mégis több helyen is meg kellett tenniük annak érdekében, hogy legyen hely a polcokon – hangsúlyozták beszélgetőtársaim.

Laky Éva és Czipó Tiborné végzi a teljes feldolgozást a negyedévente – átlagban 350 címet tartalmazó – ajánlójegyzékből vidéki kollégáiknak az újdonságokból. A lista tartalmas és szórakoztató műveket egyaránt tartalmaz, s lehetőség szerint benne vannak a kortárs irodalom darabjai éppen úgy, mint azok, amelyek témája esetlegesen az adott településhez kötődik. Ez azonban csak „étlap”, azt, hogy az állományt mivel bővíti, a helybeli könyvtáros dönti el. Az a személy, akinek ötletességén, aktivitásán egyébként is igen sok múlik – húzták alá a fehérvári szakemberek. Itt kell megemlíteni, hogy könyvtárközi kölcsönzés útján az olvasó olyan kötetekhez is hozzájuthat, ami nincs meg helyben.

Van igény a könyvtárra a mintegy 170 lakosú Bakonykútiban, ugyanis több mint harminc a 14 év alattiak száma – újságolta megkeresésünkre Marics József polgármester. A kis faluban az egykoron boltnak és kocsmának helyet adó épületben közösségi házat alakítanak ki, s itt nyílik meg a könyvtár is – tudtuk meg tőle.

Bakonycsernyén kétszáz beiratkozott tagja van a könyvtárnak, amelyet 2014-ben költöztettek át a művelődési házba – mondta el érdeklődésünkre Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros, aki azt is hozzátette: a tagokon felül azonban vannak olyanok, akik ugyan nem iratkoznak be, de alkalmanként megfordulnak a könyvtárban. Az olvasóközönség gerincét a nyugdíjasok alkotják, s szép számmal fordulnak meg középiskolások is ott. Ők leginkább a kötelező olvasmányok miatt térnek be. A bakonycsernyei könyvtáros szerint a 14 év alatti gyerekből van kevés a látogatók között, de ehhez nyilván hozzájárul, hogy ők az iskolában is tudnak könyvet kölcsönözni.