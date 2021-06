Hetvennyolc óvodát megelőzve nyerte el a Törpe-Ovi „Az év állatvédő óvodája”’ címet

A megtisztelő címet az Állatorvostudományi Egyetemen vehették át a pályázatban és a nevelésben egyaránt jelentős szerepet játszó óvónénik.

Ezt ne hagyja ki! Így tették tönkre a magyar családokat és a nyugdíjasokat Gyurcsányék

Idén írta ki először az Állatorvostudományi Egyetem, kifejezetten óvodák részére Az év állatvédő óvodája pályázatot. A kiírás úgy szólt, hogy a már elmúlt tevékenységet kellett bemutatni, vagyis azt, hogy mit is tett ezen a területen az óvoda egész évben.

A Törpe-Ovi Alapítvány óvodájának vezetője, Skrabákné Ruff Katalin elmondta: – A természeti tehetségműhely vezetői, Domavári Zita és Tóthné Kőhidi Zsuzsanna a pályázattól függetlenül is nagyon sokat foglalkoznak ezzel a területtel, és mivel annyi mindent csináltunk az elmúlt évben is, azt gondoltuk, hogy ez a pályázat nekünk való.

A két óvónő megírta a pályázatot és összegyűjtötte a szükséges dokumentumokat, fényképeket, hogy be tudják mutatni, hogyan és milyen tevékenységekkel telt a tanév.

Az óvodavezetőtől megtudtuk, hogy nem volt nehéz dokumentálni az eseményeket, ugyanis minden évben más és más témakört helyeznek fókuszba az éves munkaterv kidolgozása során, és ez az esztendő éppen Madárbarát óvoda éve volt.

Az ehhez kapcsolódó események között volt madárbemutató, ahol ragadozó madarat láthattak a gyerekek. Helyeztek ki madárodúkat, melynek köszönhetően megfigyelhették egy cinegepár költését is, de természetesen minden nap tettek eleséget az etetőkbe is. Ahogy a vírusjárvány engedte, még kirándulásokat is szerveztek. Így jutottak el például a pusztavámi vadasparkba, de voltak farmot látogatni is. Nem csak kampányszerű az elköteleződés az állatok mellett, minden csoportban folyamatosan ott vannak az akváriumok, és a benne úszkáló halak etetéséről is a gyerekeknek kell gondoskodni.

Skrabákné nagyon büszke a csapatra és arra az eredményre, hogy a pedagógusokból, minisztériumi szakemberekből és a pályázatot kiíró egyetem képviselőiből álló zsűri úgy döntött, hogy az országosan induló 81 pályázó óvodából a harmadik helyet érték el.

Arra kérdésre, hogy ez a cím mivel jár, azt felelte az óvodavezető: – Az egyik legfontosabb díj maga a kitüntető cím, ami egy évig használhatunk. Mi vagyunk Az év állatbarát óvodája. Nekünk már önmagában ez is fontos, több ilyen címünk is van, így elmondhatjuk, hogy ezen kívül Boldog-, Zöld-, és Füstmentes óvoda is vagyunk. De kaptak a gyerekeket foglalkoztató füzetet, amit minden egyes óvodás hazavihet és Az anya! Ugye megtarthatom? című mesekönyvvel is gazdagabbak lettünk.

Mint kiderült, a nyereményhez tartozik egy hortobágyi lovaskocsizás, ahova a távolság miatt nem tudják elvinni a gyerekeket, de mindenképpen jó tanulmányi kirándulás lesz a nevelők számára. Nyertek még egy kutyás érzékenyítő foglalkozást is a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítvány jóvoltából, valamint egy képzést, ami szintén az óvónénik számára fontos. Utóbbi során meglátogatják a Vadállatmentő Állatorvosi Rendelőt, ahol olyan dolgokat tanulnak majd a nevelők, amit aztán tovább tudnak adni a gyerekeknek.