Hetvenkettő fertőzött, szigorítások – pénteki hírek a koronavírussal kapcsolatban Fejér megyéből

Az elmúlt heteket a koronavírus és az annak megelőzésére tett intézkedések alakítják. Összegyűjtöttük a pénteki nap ehhez kapcsolódó, megyénket érintő híreit.

Hetvenkettőre nőtt a fertőzöttek száma Fejér megyében

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 1190 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma pénteken. Ez Fejér megyei vonatkozásban 17 új fertőzöttet jelent. Azaz 55-ről 72 főre emelkedett a koronavírusban szenvedők száma a koronavirus.gov.hu tájékoztatása szerint.

Kötelező a védőmaszk, helyszíni bírság – Szigorúbb intézkedesék lépnek életbe Fehérváron

Csütörtökön határozatlan időre meghosszabbították a kijárási korlátozást. Székesfehérvár polgármestere pedig a mai naptól április 13-án (hétfőn) 24:00 óráig közterület használatára vonatkozó – az állami szabályokhoz képest további – szigorításokat rendelt el.

A további szigorításokról szóló teljes cikkünk itt olvasható el.

Lélegeztetőgépet adományoz a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórháznak a Grundfos

Ahogy a KEMMA oldalán is olvasható a hazai járványügyi helyzetre való tekintettel a Grundfos úgy döntött, hogy mindkét telephelyén, így Tatabányán a Szent Borbála kórháznak, Székesfehérváron pedig a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórháznak, egy-egy 7 millió Forint értékű professzionális, non-invazív lélegeztetőgépet adományoz, ezzel is támogatva a küzdelmet a koronavírus ellen. A gép legfontosabb tulajdonsága, hogy ideális esetben akár 3 nap is elég lehet annak a betegnek a gyógyulására, akinek légzését ilyen típusú géppel támogatják – írja a Grundfos Magyarország a közösségi oldalán.

Szigorú korlátozások léptek életbe Csákváron és Velencén is

A csütörtökön határozatlan időre meghosszabbított kijárási korlátozáson Csákvár és Velence polgármestere is szigorított a lakók egészségének megóvása érdekében. Csákváron a szabadidős tevékenységet megtiltják például a nem csákvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számára. Velencén számos parkolót lezártak és kérik a turistákat, hogy most ne látogassák a település közkedvelt kirándulóhelyeit, illetve kötelezővé tették a szájmaszk viseletét is zárt térben. A településekre vonatkozó összes korlátozást ebben a cikkben találják.

Cser-Palkovics András videóban üzent a székesfehérvári lakosoknak

A videó legfontosabb üzenete az összefogás és az akarat, amivel a polgármester szerint legyőzhető a vírus.

A teljes videóüzenet itt tekinthető meg.