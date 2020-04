Hétvégi korlátozások Fejér megye településein (folyamatosan frissítve)

Cikkünkben összegyűjtöttük Fejér megye településeire vonatkozó legfrissebb rendeleteket.

Cser-Palkovics András közösségi oldalára felkerült bejegyzésben arról számol be, hogy a húsvéti hétvégéhez hasonlóan, ismét szigorított intézkedések lépnek életbe Székesfehérváron.

A közgyűlést alkotó frakciók, képviselők véleményének meghallgatása után az alábbi rendelkezéseket hozták:

1. A legfontosabb alapelv, hogy a vasárnap éjfélig tartó időszakban Székesfehérváron a közterületeken és közparkokban tartózkodni, illetve a lakhelyet és tartózkodási helyet elhagyni csak alapos indokkal lehet, valamint mindenfajta csoportosulást kötelezően kerülni kell.

2. A kormányrendelethez képest az önkormányzat az alábbi szigorításokat hozza:

A rendelet szabályainak be nem tartása a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősül, ami 10.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal szankcionálható.

A teljes bejegyzés, további intézkedésekkel itt olvasható:

Csákvár városa hivatalos oldalán tette közzé azt az önkormányzati rendeletet, mely az említett hétvégével kapcsolatos szigorításokról szól. E szerint:

A rendelet végrehajtását a rendőrség és a polgárőrség ellenőrzi, a rendeletben foglaltak megsértése esetén a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben megállapított szabálysértési bírság kiszabásának van helye, melynek felső határa 500.000 Ft.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Mór Város Polgármestere 15/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelete a kijárási korlátozásokról. A település hivatalos oldalára nemrégiben felkerült a Mórra vonatkozó rendelet. E szerint

1. § (1) A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdésében meghatározott üzletekbe, üzemanyag-töltőállomásra, dohányboltba belépni kizárólag az orr- és szájnyílást egyaránt takaró védőfelszerelésben (a továbbiakban: maszk) lehet.

(2) A Rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele során maszk viselése kötelező.

(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy részére történő segítségnyújtás során maszk viselése kötelező.

(4) A Rendelet 4. § (1) bekezdés s) pontjában meghatározott állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása céljából történő lakóhely, tartózkodási hely, illetve magánlakás elhagyására kizárólag maszkban kerülhet sor.

(5) Amennyiben a Rendelet 3. §-ában rögzített lakóhely, tartózkodási hely vagy magánlakás elhagyására sor kerül, úgy a közterületen tartózkodás időtartama alatt maszk viselése erősen ajánlott.

2. § (1) Az alábbi útszakaszokra mindkét oldalról járművel behajtani, továbbá azokat gyalogosan használni és ott tartózkodni tilos:

a) az Ezerjó horgásztavakhoz vezető 4909 helyrajzi számú út,

b) a Látóhegyi horgásztavakhoz vezető 1235/3, 7501/1, 0130/6, 0130/2, 0108/1, 0109 helyrajzi számú utak, valamint

c) az 1233/8, 0145/3, 0148/1, 0146/15, 0146/11, 01093/2 helyrajzi számokon található Mór-Csókakő kerékpárút (borút).

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak az ezen közterületekkel szomszédos ingatlanok tulajdonosai által történő használatra, behajtásra.

3. § Az Ezerjó és a Látóhegyi horgásztavakat szabadidős tevékenység céljából látogatni tilos.

4. § Mór város közigazgatási területén a játszóterek látogatása tilos.

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva polgármester a település hivatalos oldalán tájékoztatta a lakosságot a hétvégi intézkedésekről.

Az előző hétvégén hozott rendkívüli intézkedések a most következő hétvégén, április 18-19-én is érvényben vannak! Polgármesterként meghoztam a szükséges intézkedéseket, közterületi parkok, parkolók és csoportosulásra alkalmas helyek lezárására. Ezzel is védjük Sukorót és az itt élőket.