Hétvégén ismét virágba borul Székesfehérvár és kinyitja kapuit a Városi Strand is

Cser-Palkovics András hivatalos közösségi oldalán hívta fel a fehérváriak figyelmét, hogy a pünkösdi hosszú hétvégére, a hagyományokhoz méltóan ismét virágba borul a belváros. Habár a gyermeknapot nem tudják a szokásos módon megünnepelni, a legkisebbekről sem feledkeznek meg május utolsó hétvégéjén.

Mozgalmas ünnepi hétvége lesz ez a város számára, hiszen a Városi Strand is megnyitja kapuit, ahová a korábbi 1300 fő helyett, 900-an léphetnek majd be.

A polgármester teljes tájékoztatója:

Tisztelt Fehérváriak!

– Pünkösdi hosszú hétvégére készülünk. Hagyományainkat megtartva, de a rendkívüli helyzethez igazodva készülünk erre az ünnepre. Szeretnénk, ha most is virágba borulna a belváros, és ebben a helyi virágkötők szerencsére partnereink is. A fehérváriakat pedig arra kérjük, hogy sétáljanak egyet a pünkösdi virágos városban, és szavazzanak a nekik legjobban tetsző alkotásokra a város applikáción keresztül. Részletes program az alábbi linken:

https://www.szekesfehervar.hu/punkosdkor-viragba-borul-szek….

– A hétvégén lesz Gyermeknap is, amit hosszú évek után először sajnos nem tudunk a Hetedhét Játékfesztivállal közösen ünnepelni, de természetesen a gyermekekről ebben a helyzetben sem feledkezünk el. A múzeum közösségi oldalán online programra hívják a családokat, Önkormányzatunk pedig egyéb meglepetéssel is készül, erről a hét második felében adunk tájékoztatást.

– Habár a Kortárs Művészeti Fesztivál is elmarad idén, azért a megszokott művészzászlók mától kikerülnek a Fő utcára.

– Hétvégén kinyit a Városi Strand is. Az 1300 fő befogadására alkalmas létesítménybe most, a speciális szabályok betartására figyelve maximum 900 fő léphet be. Reméljük, hogy az időjárás is megengedi, hogy mihamarabb megkezdődhessen a szezon.

– Péntektől módosítjuk a vendéglátóhelyek teraszaira és kerthelyiségeire vonatkozó szabályozást: hétköznapokon és vasárnap 21, pénteki és szombati napokon, valamint pünkösd vasárnap pedig 22 óráig tarthatnak nyitva.

– Hétvégétől várhatóan augusztus végéig faházak kihelyezésével segítséget nyújtunk a kisvállalkozóknak termékeik árusítására.

– Mától a Fejér Megyei Kormányhivatalban is visszaáll a járványügyi veszélyhelyzet előtt megszokott ügyintézési rend, vagyis előzetes időpontfoglalás nélkül is felkereshetők a megyei kormányablakok és kormányhivatali ügyfélszolgálatok. Részletes információ az alábbi linken:�https://www.szekesfehervar.hu/ujabb-enyhitesek-jonnek-a-kor….

– A Székesfehérvári Járási Hivatal tájékoztatása szerint az ügysegédi feladatok ellátása 2020. június 1-jével újraindul a korábban szokásos ügyfélfogadási rendben.

– A hétfői adatok szerint az önkormányzati fenntartású bölcsődékbe 214 (+66), az óvodákba pedig összesen 1040 (+440) kisgyermeket vittek ma szüleik. Ez jelentős létszámemelkedés, ami jól mutatja, hogy jó döntés volt ismét megnyitni a bölcsődéket és az óvodákat. Ez a városi intézményhálózatot nézve azt jelenti, hogy a bölcsődéket így a gyerekek 52%-a, az óvodákat pedig 33%-a vette igénybe.

– A Vörösmarty Mihály Könyvtár két tagkönyvtárában is lehetőség van már személyesen a könyvek cseréjére, emellett pedig továbbra is működik a kölcsönzött könyvek házhoz szállítása. Az új lehetőségről az alábbiakban olvashatnak részletesen: https://www.szekesfehervar.hu/ket-tagkonyvtarban-is-cserelh….

– Szombaton újraindult az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál a kapcsolattartási ügyeletet. Természetesen minden biztonsági szabályt betartva, de ismét van lehetőség a speciális helyzetben lévő családok számára, hogy a gyermekek a szülővel találkozzanak.

– A Székesfehérvári Járási Hivatal tájékoztatása szerint a 2020. 05.16. – 2020. 05.22. időszakra vonatkozóan a székesfehérvári állandó lakhellyel rendelkező új álláskeresők száma: 80 fő, a székesfehérvári tartózkodási címmel rendelkező új álláskeresők száma: 12 fő.

– A megváltozott szabályok mellett is biztos sok idős ember szeretne a saját védelme érdekében otthon maradni. Részükre az ellátásukban továbbra is segítséget nyújtunk. Mostanáig 680 idős ember kért és kapott segítséget az ellátásában az Önkormányzattól. A város által működtetett telefonos ügyfélszolgálatot a hét minden napján 07.30 és 18.00 óra között a 06-70-66-99-014 és 06-70-66-99-015 mobilszámon hívhatják. E-mail: [email protected]

– A koronavirus.gov.hu oldal hivatalos tájékoztatása alapján Fejér megyében az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma 368 fő, nekik szeretnék ezúton is jobbulást kívánni!

– Székesfehérváron a mai napig összesen 256 személy esetében rendeltek el hatósági házi karantént, amelyben közülük jelenleg 52 fő van. A többi személy esetében ez az intézkedés már megszűnt.

Elkészült a város 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezete, amit Képviselőtársaim felé véleményezésre megküldök. Szerencsére a tavalyi évet a stabil, biztonságos működés és fejlődés jellemezte. Ennek és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a város jelentős tartalékokkal rendelkezik, ami jó alapot képez ahhoz, hogy a mostani, jóval nehezebb gazdasági körülmények között is stabil legyen az Önkormányzat helyzete.

A zárszámadás elfogadásával egyidőben kerül sor a város 2020. évi költségvetésének módosítására. Ennek alapja, hogy a járványügyi helyzet következményeként a 2020-as esztendő bevételei drasztikusan elmaradnak a februárban elfogadott költségvetésben szereplő eredeti tervezettől. A költségvetés módosításával már számolunk ezzel a drasztikus bevételkieséssel, és nyilván ehhez mérten csökkentjük a kiadásokat is. Prioritás a vírus elleni küzdelem (a védekezés költségei), valamint a stabil működés, a közszolgáltatások és a növekvő szociális kiadások biztosítása, illetve az önkormányzati intézményrendszer működtetésén keresztül az önkormányzati munkahelyek (Hivatal, intézmények, cégek) és a bérfizetés garantálása.