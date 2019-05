Hétfőtől már használatba vehető a szabadhídvégi rendelő

Fejlesztik az egészségügyi alapellátást Mezőkomáromban és Szabadhídvégen: a beadott pályázatot előbbi település nyerte el, utóbbi konzorciumi partnerként vesz részt a projektben.

A két érintett háziorvosi rendelő közül a szabadhídvégi újult meg előbb. A munkálatok tehát már befejeződtek, s – Pap László polgármestertől tudjuk – a műszaki átadás is megtörtént. A régi-új épületbe folyamatos a visszaköltözés, a háziorvos tájékoztatása szerint rendelések június 3-tól már Szabadhídvégen is zajlanak, itt hétfőnként 9 órától vért is vesznek.

A rendelési idő a következők szerint alakul:

Hétfő: 8–12 óra Szabadhídvég

Kedd: 12–15 óra Mezőkomárom

Szerda: 8–12 óra Szabadhídvég

Csütörtök: 9–12 óra Mezőkomárom

Péntek: 9–12 óra Mezőkomárom