Hetedhét keddek Fehérváron: az újraélesztett kézműves technikák napjai

A játékmúzeum Négykezes Keddjén ezúttal kibabráltak a huzattal. Ajtótámasz házikókat készített, a lelkes, két tucatnyi résztvevő.

Veszeli Dorottya szervező lapunknak elmondta, hogy az évnek ebben a szakában minden héten van Négykezes Kedd a Hetedhét Játékmúzeumban, mégpedig 10:30-12:30 között.

– A Négykezes Kedd kapcsolódik a Moskovszky Gyűjteményhez, ugyanis a gyűjtők is készítettek anno kézimunkát – fűzte hozzá Dorottya, aki arról is beszélt, hogy foglalkozásaikat jobbára önkéntes nyugdíjasok vezetik. Hasonló érdeklődésű nyugdíjasoknak és kismamáknak tanítanak meg érdekes, néha már kihalófélben lévő technikákat, amelyek nos igen, éppen az ilyen rendezvényeken jutnak „defibrillátor” tappancsai alá! Ezek közé tartozhat talán a makramézás, de a foltvarrástól kezdve a dekupázsolás át a hímzésig számtalan különböző technikát elsajátíthatnak a rendszeres keddezők.

Jegyezzük meg még, hogy a fiatal édesanyák vagy az unokás nagymamák is bátran jöhetnek feszt, hiszen gyerekvigyázó gyerekjátszó is működik a program ideje alatt; egy helyiségben a kézműves klubbal. Nem is csoda, hogy alkalmanként gyermekruhákat kötnek és horgolnak az asszonyok.

Kedden Dallos Zsuzsa óvónő vezette a foglalkozást. Kis házikó formájú ajtókitámasztókat készítettek filcből! Ragasztással, varrással, vágással, hímzéssel…

– Miután az alapsémákat kivágtuk, onnantól kezdve mindenkinek szabadon szárnyalhat a tervező képzelete, hogy milyen ablakokat, ajtókat és díszítéseket szeretne a kis házikójára. Mindenki a saját kreativitását adja bele, mindenfélével föl lehet őket tuningolni, hogy minél egyedibbek és tetszetősebbek legyenek – mondta Zsuzsa.

Ez mind szép, de hogyan tartja meg a könnyű filc a huzatok támadta szobaajtóinkat? Ugyan, még a mesebeli farkas is elfújja azokat… Gondoltuk, de tévedtünk.

– Beletöltünk nehéz dolgokat. Az enyémben például barackmagok vannak, de agyaggranulátummal, kaviccsal, rizzsel, kukoricával, babbal, sóval, bármivel teletölthetjük a házikókat – magyarázta az asszony.