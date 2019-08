Hét szőlőhegy öleli körbe Alcsútdobozt, amely egykor valójában két település volt

A Váli-völgyben csaknem középen fekszik a település, hogy hajdan kettőből rakták össze, a két gyönyörű, viszonylag nagy református templom bizonyítja. Összetett história nyomán lettek eggyé már régen.

Felcsút, Alcsút, Doboz és Tabajd szinte összeérnek, mindenesetre kicsit mind mások, így hozta a sors, talán a történelem s a vallásuk is. Ez utóbbinak ma már nincs konkrét jelentősége. Alcsút életét, építményeit és jellegét a 19. század közepétől meghatározta a Habsburgok nádori-földesúri jelenléte, és Doboz is sajátos történeti fejlődést írt le lakosainak hajdani nemesi jogaival, amihez nem társult sem vagyon, sem gazdagság. De ez már régen volt, jó ideje igyekeznek kivenni a községi vezetők mindebből azt, ami jó. Az iskola, az óvoda épülete is ilyen, a kastélykert arborétummá, fagénbankká avanzsált, s még egy különlegesség is jellemzi: hét szőlőhegy öleli körbe a községet.

„Az épített és természeti környezet, a szellemi-lelki örökség kötelez bennünket”

Ezt mondja Tóth Erika polgármester, akit 2014-ben választottak meg a Fidesz színeiben. Az előző évtizedben két cikluson át alpolgármesteri posztot viselt, s 1998-tól tizenhat évig a megyei közgyűlés képviselője volt. Vezette a Fidesz-frakciót, bizottsági elnökként is dolgozott, Alcsútdobozon polgármesterként kamatoztatja tapasztalatait hattagú testületével együttműködésben. A kapcsolatokat tartja a legfontosabbnak ott, ahol mindenkivel személyesen ismerik egymást, hangsúlyozza. Az ezerötszáz lakosú község kicsit csökkenő lélekszámú, így legalább a falusi csokra is jogosultak. Korábban sok ház állt üresen, mára az állami családtámogatásoknak és a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítványnak köszönhetően szinte mind elkelt. Felcsúttal a legszorosabb az együttműködés, közös a jegyző is, Sisa András öt településen teljesíti feladatait.

Alcsútdoboz nem adósodott el, kompenzációban részesült. Az előző ciklustól átívelőn újították meg a polgármesteri hivatalt, százéves körüli épület: kívül patinás, belül modern. Nemzeti forrásokból renoválták a szintén öreg nyugdíjas klubházat, a sportcsarnokot kívülről, utak, járdák épültek, az óvodába és az iskolába műfüves pálya került, utóbbinak egy szárnya megújult, s energetikai korszerűsítés is történt 120 millió forintos EU-támogatásból. Az orvosi rendelőre és a fogorvosi felszerelésre 53 millió forintot fordítottak, az EU-s vidékfejlesztési programból 72 milliót költöttek mezőgazdasági utakra, amihez hozzátettek 13 millió önerőt. Tóth Erika szerint vannak olyan látszólag apróságok, amelyek a közösség szempontjából mégis fontosak, mert a mindennapokat teszik kényelmesebbé, könnyebbé. A közösségi programok, a civil szervezetekkel való együttműködés, az ünnepek, a kápolnaestek, a falu-, a családi és a gyermeknap, a nyári táborok beépültek a község, azaz az önkormányzat és a lakosság kapcsolatába. Ez így együtt maga Alcsútdoboz.