Hét hónap múlva újabb parkolók válnak fizetőssé a megyeszékhelyen

Ahogy arról már szombati számunkban beszámoltunk, megváltozik a megyeszékhely parkolási rendje. Január 1-jétől növekednek a díjak, július 1-jétől gyarapodik a fizetős területek száma.

– Megállapítható, hogy a városunk parkolási zónáiban alkalmazott díjak kifejezetten alacsonyak, ezért a forgalomszabályozó hatásuk elmarad – olvasható az elfogadott közgyűlési határozati javaslat bevezetőjében.

Az I. övezetben 340-ről 390 Ft/órára, a II. övezetben 190-ről 290 Ft/órára, a III. övezetben 110-ről 190 Ft/órára nő a parkolási díj. A II. övezetben (sárgával szokás jelölni) továbbra is megmarad a napi egyórás, részletekben is „leparkolható” ingyenes parkolás. Mint ismert, ehhez egy NFC-kártya szükséges, amelynek egyszeri díja 2500 forint, s amely kártya könnyíti az egy órán túli, vagy a másik két övezetben töltött parkolás kifizetését is.

Az elmúlt években 30 százalékkal nőtt a bejegyzett járművek száma

Az elfogadott határozati javaslat emlékeztet arra, hogy 2016 óta nem változtak a parkolási díjak Székesfehérváron, annak ellenére sem, hogy az elmúlt években 30 százalékkal megnövekedett a városban bejegyzett gépjárművek száma, s jelentékeny a városba vidékről beáramló gépkocsik mennyisége is. Jellemzően lakótelepi, az eddigi fizetős-ingyenes parkolók területi határán lévő területekkel növekszik – 2020. július 1-jétől – Székesfehérvár díjköteles parkolóhelyeinek száma. Valamennyi új rész a II. övezet része lesz. Soroljuk: a Balatoni út 3–15. közötti terület, a Deák Ferenc utca, a Lövölde utca, az Árpád utca és az említettekhez kapcsolódó lakótelepi parkolók, továbbá a Lövölde utca 2–16. és 18–24. számú társasházak mögötti szervizút parkolói, valamint a Lövölde utca–Tüzér utca és Erzsébet utca által határolt lakótelepi parkolók, illetve a Széchenyi utca 29. előtti terület. Végül, de nem utolsósorban, fizetőssé válik a Horvát István-lakótelep és az annak garázssoránál lévő Kölcsey Ferenc utca. Két irányból lehet bejutni a lakótelepre, a nagy posta, illetve a régi vasutasovi (a Széchenyi úti vasúti felüljáró melletti épület) irányából.

Bérletek

Nemcsak e „bejáratokon”, hanem a parkolókon, játszótereken, az egész lakórészen osztoznak a lakcímigazolványuk szerint is Horvát István-lakótelepiek, illetve a Horvát István utca 1–11. (páratlan sor), a Széchenyi utca 36–48. (páros sor) és a Prohászka út 55–65. (páratlan sor) közötti házakban élők. Megkérdeztük a parkolást intéző Városgondnokságot, hogy a papíron nem lakótelepiek is kiválthatnak-e a lakótelepre szóló lakossági bérletet. Egyelőre nem kaptunk választ. Ha az említett címeken élők nem volnának jogosultak a lakossági bérletre, amely, mint írtuk, 5 ezer forint, úgy ők júliustól a 200 ezer forintos bérlet vásárlása mellett állhatnának csak meg otthonaik előtt, ahol eddig ingyen parkolhattak. Vagy folyton aprózva, parkolójegyet vásárolva… Esetleg az órát nézve feszt. (8 és 18 óra között kell fizetni a város díjköteles helyein.)

Nemcsak a 18 darab új jegykiadó automata telepítése miatt jó, hogy van még e változásig 7 hónap.