Hermann Róbert történész előadása árnyalta a képet a móri ütközet magyar tábornokáról

A móriaknak nincs szégyenkeznivalójuk. Nem igaz az, hogy 1848. december 30-án a település határában lezajlott vesztes ütközet után az itteniek a császáriak kezére adták volna a magyar katonákat!

Ezt Hermann Róbert történész, a forradalom és szabadságharc történéseinek egyik legavatottabb ismerője jelentette ki vasárnap a kisvárosban tartott előadásán. A Perczel Mór vezette magyar sereg 170 éve szenvedett vereséget a császáriaktól az ütközetben. Az eseményről minden évben megemlékezik a helyi városvédő egyesület azzal a koszorúzással, amelyet a Homoki temetőben álló kopjafánál tartanak.

A kerek évforduló alkalmából a Varga Erika vezette civil szervezet az egész délelőttöt betöltő programot szervezett. Vasárnap reggel a Lamberg-kastély könyvtárában Hermann professzor beszélt bámulatos részletességgel a harci cselekményről és annak szereplőiről. Perczel Mór, a magyar sereg vezére joggal lehetett volna a családok éve arca: 14-en voltak testvérek, és 12 gyereke született – mondta el többek közt a történész. A móri csatára kritikus helyzetben került sor: a császáriak áttörtek a magyar védvonalon, és számottevő túlerőben levő seregük Pest-Buda felé nyomult. Kossuth attól félve, hogy a visszanyomulás túlságosan demoralizálja az ország népet, legalább egy kicsiny győzelmet szeretett volna.

Perczel Mórnak, aki hallgatott a kérésre, nem egészen 7000 katonája volt, Jellasicsnak, aki Kisbéren állomásozott ekkor, kicsit kevesebb.

Az ütközetet mégis az utóbbi kezdeményezte. Perczel több hibát is elkövetett, aminek következtében a császáriak győztek. Kétezer foglyot ejtettek, ami jelentős számnak mondható – derült ki az előadásból. Madarász József emlékirataiban szerepel, hogy a móri svábok feladták volna a településre menekülő magyar katonákat. Ezt azonban semmilyen forrás nem támasztja alá. Sőt! Azt a Kun Béla nevű hadnagyot is móriak szedték össze, aki több sebet kapott, és csak azért nem vérzett el, mert az őrült hidegben befagytak a sebei – derült ki az előadásból. Bár Perczel nem állt a helyzet magaslatán, Pest-Buda feladása – bárhogy is alakul az ütközet – elkerülhetetlen lett volna – vonta meg a mérleget Hermann Róbert, akinek korabeli nyomataiból, metszeteiből kiállítás is nyílt a Lamberg-kastélyban.

A tárlat megnyitóján adták át a móri városvédők által kiírt pályázat díjait. Az első helyezett Hartl Martin, a Táncsics-gimnázium 11. osztályos diákja lett.

