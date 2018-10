Hérics: eljött az ideje a szüreti mulatságnak!

A lovasokat és a felvonulókat nem is számolták. Több mint harminc, és több mint száz – jegyezte meg a „hopmester”, Fogasné Bognár Judit. A fogatok száma darabra stimmelt: tizenhat…

A Hérics Hagyományőrző Lovas Baráti Kör már két éve rendezője a lovas randevúnak, szüreti felvonulást és bált most hoztak „tető alá” először – sikerrel. A lovasok és a fogatok tizenhárom települést (Aba, Balatonfüred, Berhida, Csór, Csősz, Jenő, Kőszárhegy, Polgárdi, Sárkeszi, Sárpentele, Szabadbattyán, Tác és Úrhida) képviseltek. A baráti kör a felvonulás előtt interaktív zenés-táncos műsorral kedveskedett az aprónépnek. Bíró uramat, Jónás Gyulát és a bírónét, Gaál Veronikát a kisbíró, Kovács Zoltán kísérte útjukon, a díszes karavánt két megállónál is megvendégelték, igazán kitett magáért az Alvégi Baráti Kör és a Rábai család. A legfiatalabb felvonuló az egyéves Sümegi Vaneszsza volt. A megfáradt kompániát Méreg Istvánné Irén két nagy bogrács gulyással várta a művelődési háznál, a szépkorúak pedig tíz tálca süteményt hoztak kóstolóba. A szüreti bálban Fodor Flóri húzta.

Sokan jöttek ki a kapuba, megnézni bennünket, mint régen

– mondta elérzékenyülve Fogasné Bognár Judit. – Hálás vagyok mindenkinek, aki részt vett a szervezésben és a lebonyolításban. Szeretném, ha a fiatalok között egyre inkább teret nyerne a hagyományok szeretete. Büszkén öltözünk népviseletbe, jó dolog közösséghez tartozni. – Napjainkban egyre nagyobb jelentősége van a nemzeti kultúra megőrzésének, és a hagyományokon keresztül is az összetartozás erősítésének – hangsúlyozta Borján Péter polgármester.

– Példaértékű a Fogas család részvétele a közösségépítésben – folytatta az elöljáró. Amint megtudtuk: fiuk, Máté már négyéves korában lóra pattant, most tizenegy éves, és a környező települések rendezvényeire is hívják. Sokat segít apukájának, Lajosnak a lovak gondozásában és a kis gazdaságban. A lányok, Zsófi és Viktória is ott van minden megmozduláson. A baráti kör az egyesület építésében, működtetésében már a kezdetektől fogva mindenben számíthat a falu első emberére.

– A lovas emberekben olyan szívet és lelket látok, amiből táplálhatók mindezek a hagyományok és érzések – tette hozzá Borján Péter.