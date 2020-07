Helyreállították az új iskolához vezető utat Sárkeresztúron

Az elnyert pályázatban foglalt hét szociális bérlakás felépítése mellett a települési infrastruktúra további javítása céljából útburkolat-javítási munkálatokat is végezne az önkormányzat a falu néhány utcá­jában.

– Az iskolába járó közel háromszáz gyermek, valamint szüleik, illetve az iskola tanítói, tanárai közlekedését segítendő aszfaltos burkolatot kapott a Hősök tere katolikus templom melletti szakasza, a templomkert mellett pedig murvás parkolót alakítottunk ki a dolgozók és a szülők számára – mondta lapunk megkeresésére Csutiné Turi Ibolya. A polgármester asszony hozzátette, az elkészült közel 100 méteres út a település egyik fő közlekedési szakasza – többek között e helyen át közelíti meg szinte az összes gyerek az iskolát, valamint a busz is itt halad át Sárkeresztúron. Az újonnan lefektetett aszfalt mellett a régebbiekre is gondolnia kellett az önkormányzatnak, a végleges leromlást megelőzendő ezért kátyújavítás történt a Hősök terén, valamint a Szabadság utcában is, ahol már jelentősen nehezítették a közlekedést a kialakult gödrök.

– A napokban újabb utcák felújításához kérünk támogatást a Belügyminisztériumhoz benyújtandó pályázatunkban, a Nefelejcs utca, a Farkas Miklós utca, valamint a Damjanich utca aszfaltozását tervezzük a pályázaton elérhető összegből – zárta le Csutiné.

Az újonnan épülő iskola projektje azonban még érdekes lehet: a lehetőségekhez mérten egy nyolc tantermes létesítményt húznak majd fel. Az építkezés három ütemben zajlik. Az elsőben négy tanterem és a működéshez szükséges alapellátás épült meg, majd a tanári szobák és a kiszolgálóhelyiségek, végül pedig a maradék tantermek. Utóbbi még folyamatban van, ugyanakkor a polgármester ígérete szerint az új tanévet már az új intézményben kezdhetik meg a diákok, akik ünnepélyes tanévnyitóval veszik át a megújult iskolát.