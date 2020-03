Sikerrel veszik az akadályokat a bakonykútiak

Az egyik legkisebb település a megyében, és mégis sikerrel veszi a vírus miatti akadályokat a falu.

Míg az országban a törékeny falvak és a nyüzsgő városok lakói a nagy mennyiségű alapvető élelmiszer beszerzése miatt rohamozzák a boltokat, küzdve az egymástól elszeparált fiatalok és idősek bolthasználati szabályaival, addig a kútiak nyugodtan veszik tudomásul a helyzetet. A faluban nincs bolt és nincs kocsma sem hosszú évek óta, de van közösség, ami képes ezeket helyettesíteni.

Marics József polgármester vezetésével a játszótereket, a polgármesteri hivatalt, az orvosi rendelőt és a közösségi házat lezárták. Ezzel párhuzamosan meg is kezdték a lakosság igényeinek a felmérését, hogy tudják, kinek miben segíthetnek. Az még a kezdet kezdetén kiderült, hogy a településen közétkeztetésre vonatkozó igény nem merült fel.

Marics elmondta: – Mivel nincs bolt és kocsma a településen, és tömegközlekedés is alig, ezért a lakosság ellátásának folyamatos biztosítása érdekében partnereket kerestünk. Az alpolgármesterrel, Mészáros Imolával azon dolgoztunk, hogy az alapvető élelmiszerek elérhetők legyenek mindenki számára Bakonykútiban is, és hogy ne kelljen a falunkat elhagyni és zárt térben, bevásárlóközpontban, tömegben vagy más üzletben vásárolni. Helyette ezt megtehetjük helyben is, méghozzá a szabadban, megtartva egymás között a 1,5-2 méteres távolságot. Az összefogás iskolapéldája volt ez, ugyanis mi segítséget kértünk helyi, illetve környékbeli vállalkozóktól, akik azonnal igent mondtak, így az ellátásunk szinte teljes körű, mondta a falu vezetője.

A mozgó árusok fixen megjelölt időpontokban vagy a közösségi ház előtti piactéren várják a vevőket, vagy bejárják a falu valamennyi utcáját. A Kolcsár Pékség kenyeret, a Kalória Kft. friss húst és füstölt árut, míg a Csurgódombi Sajtkonyha és az Almási Tej sajtokat és tejtermékeket árul. Ha valakinek másra is szüksége van, akkor azt a Vitamin Kuckó műanyag ládában szállítja a megrendelést követően a megadott házszámra Bodajkról, és persze a Family Frost is bejárja az utcákat.

Nem szenvednek tehát hiányt a lakosok semmiben, így a vírus lelassításának dolgában mintaközség is lehetne Kúti. Marics József azonban elmondta, hogy hiába követtek és követnek el mindent, hogy védjék magukat és egymást, csapatostul érkeznek kirándulók, akik a falu valamennyi zöldterületét megtöltik parkoló autóikkal és 10-15 fős csoportokban kirándulnak, vagy a lezárt közösségi ház előtt piknikeznek.