Helyi erővel épül a járda Lajoskomáromban

A Magyar falu programról Dél-Fejér megyében most különösen sokat hallani, ugyanis több település is sikeres pályázatot nyújtott be bizonyos témakörökben, területeken.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Lajoskomáromban például ötmillió forintot nyert az önkormányzat járdafelújítás és -építés anyagtámogatására. A név nem csalóka: a kapott összegből valóban „csak” az anyagköltség fedezhető, a kivitelezés egyéb részét az önkormányzat állja. Jelen esetben a helyi erő, vagyis a közmunkások végzik majd el a munka gyakorlati részét – értesültünk Pirtyák Zsolt polgármestertől. Az elöljáró azt is elmondta, a településen a Széchenyi utca érintett, amely egy több száz méter hosszú szakaszt fed le. A legoptimálisabb esetben már jövő héten munkához látnak a szakemberek, de legkésőbb szeptemberig mindenképpen nekikezdenének a kivitelezésnek. Mivel „egyszerű járdaépítésről” van szó, különleges korlátozást nem vezetnek be a településen, a lakókat pedig mindenféle úton-módon segíteni igyekeznek a közlekedésben. Vezető képünk illusztráció!