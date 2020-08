Helyére került a felújított főkapu Abán

A közadakozásból elindult templomkerti munkák fontos állomáshoz érkeztek.

– A tervek szerint közösségi munkával lecserélik a kerítés dróthálóját és a lefestik a kerítés oszlopait is. A földmunkák után újra látható lett a kerítés talapzata is. A kitermelt földet, humuszt a helyszínen elrendezték, és területet újrafüvesítik majd. – kezdte Mikula Lajos, aki hozzátette, hogy a munkálatokra közösségi munkát is szerveznek hamarosan az akció kezdeményezői, várják majd a település szépítését fontosnak érző lakosokat egyaránt.

– Az adománygyűjtés még zajlik. A befolyt adományokból a kőművesmunkákat, a kerítésfelújítás anyagát és a parkosítás költségeit fizetik majd ki a szervezők. A munkák lezárása után a befolyt adományokról és azok felhasználásáról egy részletes kimutatást, elszámolást készítenek a szervezők. – mondta el lapunknak Mikula Lajos polgármester.