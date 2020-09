Hazai buszvállalat régiós központja lett Fehérvár

Ezer négyzetméteres autóbusz-javító, -mosó és -karbantartó központot avattak kedden Székesfehérváron, a Sóstó Ipari Parkban. Harminc új munkahely is létesült a meglévő 540 mellé.

Székesfehérváron építette fel első regionális központját az ország legnagyobb, magánkézben lévő buszvállalata, a Homm Kft.. A több mint félmilliárd forintos beruházás ünnepélyes átadására és avatására kedden kerülhetett sor. A rendezvényen köszöntötte a városban harmincéves múltra visszatekintő cég két tulajdonosát, Homm Károlyt és Tóth Balázst, valamint a munkavállalókat Vargha Tamás országgyűlési képviselő, külügyi államtitkár, Cser-Palkovics András polgármester és Törő Gábor országgyűlési képviselő. Spányi Antal megyés püspök pedig megáldotta a régió legmodernebb autóbusz-javító és -karbantartó létesítményét.

– A város erejét növeli a cég jelenléte, segítve ezzel a közös célt, hogy a régióban vezető szerepet játszhasson a város – e szavakkal köszönte meg ittlétüket Vargha Tamás.

– 32 ezer ingázó munkavállaló dolgozik Székesfehérváron, amely országos szinten – Budapestet leszámítva – a legnagyobb arányt jelenti. Az, hogy ők biztonsággal érkezzenek és mehessenek haza, ennek a vállalatnak is köszönhető – emelte ki beszédében Cser-Palkovics András polgármester.

– Fontos, hogy fenntartható, egészséges várost tudjunk létrehozni, fejleszteni – fogalmazott a polgármester, utalva azokra a „zöld” megfontolásokra, melyeket a buszvállalat Fehérváron is meghonosított. A járványhelyzet gazdasági érintettsége kapcsán pedig kifejtette: – Sajnos az elmúlt hónapok járványügyi helyzete a gazdaságra is erősen hatott. Éppen ezért aki most ruház be, az bízik abban, hogy újra növekedésnek tudjuk indítani a gazdaságot. Ez a beruházás nekem erről szól: bíznak a városban, a munkavállalókban, a gazdaságban, s abban, hogy érdemes itt befektetni.