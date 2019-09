Hazafiság iskolája: a 30 ezredik diákot várják a pákozdi Katonai Emlékparkba

Hétfőn reggel a pákozdi Katonai Emlékpark Hazafiság iskolája programja számára megnyílt a kilencedik évad. Sajnos az eső az ünnepélyes megnyitót elmosta, de a legfontosabb személyek, a diákok ott voltak – a fehérvári Táncsics Mihály Általános Iskolából nyolc osztály közel 200 felső tagozatos diája érkezett és vett részt a programokon.

A Hazafiság iskolája pedagógiai programot 2011 őszére dolgozta ki a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, s azóta döntően a Katonai Emlékparkban, Pákozdon valósul meg a program. Az elmúlt nyolc tanévben majd’ 30 ezer diák járt itt, s több mint 160 rendezvény valósulhatott meg – mondta el hétfőn, az új tanév kezdetével ismét szárnyra kapó program kapcsán Görög István ügyvezető. Ebben a tanévben biztos, hogy itt lesz a 30 ezredik diák, aki kimondottan a Hazafiság iskolája program miatt érkezik – hangsúlyozta. Az első csapat hétfőn már meg is érkezett: a székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola diákjai jöttek.

Csimáné Kiss Ilona igazgatónő elmondta: – Nyolc éve járunk a Katonai Emlékparkba, a Hazafiság iskolája programra. Tesszük ezt azért is, mert a pedagógiai programunk honvédelmi nevelésre vonatkozó részeként azt terveztük el, hogy páros évben az alsósok, páratlan évben a felsősök jönnek ide. Most, 2019-ben tehát a felsősök vannak soron. Közel kétszáz gyerekkel érkeztünk, a rossz idő ellenére. De már van tapasztalatunk itt, hiszen volt már hasonló idő a nyolc év alatt. De olyan profin szervezték meg a programokat, hogy ez nem lehet akadály. Azért szeretünk kijönni és szeretik a gyerekek is, mivel az elméleti ismereteket, amelyeket a történelem órákon megszereztek, itt kicsit a gyakorlatban is láthatják, hallhatják. Az pedig ugye mindig vonzó a gyerekek számára, ha nem a tanteremben kell ismereteket szerezni, hanem akár tevékenykedtetéssel, katonai gyakorlati feladatokkal kötik le a figyelmüket.

A kialakított nyolc állomáson körforgásszerűen ismerkedhetnek meg a csapatok a magyar nemzet hadtörténelmének elmúlt 170 esztendejével, élményszerű formában. A nyolc foglalkozás során a huszárság történetétől kezdve 1848-on keresztül érintik az első és a második világháborút, majd eljutnak a békefenntartás területéig. – Ezek az információk segítik majd őket abban, hogy ha a történelemkönyv kinyílik majd valahol, akkor már más szemmel néznek arra a fejezetre – fogalmazott az ügyvezető, aki a kilencedik tanévben is több ezer diákot vár a programra. Az iskolák mostantól jelentkezhetnek a Hazafiság iskolája idei programjaira.