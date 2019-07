Hatszázezerért helyeztek ki újabb padokat és új szemeteseket Pusztaszabolcson

A település hozzávetőleg 6 kilométer hosszú, a Velencei út elejétől az Adonyi út végéig, ahol a temető is található.

A végpontok között félúton helyezkedik el a sorompó, kicsit odébb pedig a város közigazgatási központja. Tavaly, mint Csányi Kálmán polgármestertől megtudtuk, a központtól az Adonyi út vége felé, a temető irányában helyeztek ki mintegy féltucat pihenőhelyül szolgáló padot. Idén a képviselő- testület úgy döntött, a telepítéseket tovább kell vinni, és a Velencei út mentén is folytatni kell a közterületi utcabútorok kihelyezését, továbbá a meglehetősen nagy alapterületű temetőben is pihenőhelyeket kell létrehozni. Ez utóbbi helyszínre a Styx munkatársai két padot telepítettek.

A Velencei úti szakaszon a városgondnokság munkatársai további 4 padot és 7 szemétgyűjtőt helyeztek el, többek között a Manóvár Óvoda buszmegállójában és a Velencei úti rendelő előtt. A dohánybolttal szembeni pad mellé is került szemetes. A város korábban házi készítésű, láthatósági narancssárgára festett hulladékgyűjtőket tartott a közterületeken, amelyek azonban mostanára nullára futottak. A helyettük kikerült városias, sötétzöldre festett fém szemétgyűjtők nem szúrnak szemet olyannyira, mint a korábbiak, de a polgármester reméli: a lakók ugyanúgy észreveszik majd őket. Mint megtudtuk: a padok idei telepítése mögött az az örvendetes tény is meglapul, hogy a tavaly kihelyezetteket már nem rongálták meg. Négy évvel korábban is került ki pad, de az akkor még nem tartott sokáig.