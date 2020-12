Hathatós lépéseket tesznek Bicskén az illegális szemétlerakás ellen és a szelektív szemétgyűjtés érdekében

A város hulladékkezelő cége, a Zöld Bicske Kft. telephelyén adtak tájékoztatást új kukák kihelyezéséről.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Eddig is szelektíve gyűjtötték az újrahasznosítandó papír, műanyag és üveg hulladékot a Zöld Bicske Kft. szolgáltatói területén, januártól azonban új kukákat helyeznek el valamennyi háztartásban erre a célra. Bicske lakosságának konstruktív közreműködését és elkötelezettségét eddig is megtapasztalta a város vezetése, mondta el Bálint Istvánné polgármester, ezután még egyszerűbb lesz a szelektálás. A Zöld Bicske Kft. nehéz időszakon van túl, az önkormányzat és társaság rendezte a cég pénzbeli, morális és környezetterhelési adósságát, tájékoztatott Tölgyesi Balázs ügyvezető a hulladékkezelő telep helyszínén.

A Zöld Bicske konzorciumi partnerségre lépett az országos hatáskörű, polgárdi székhelyű Vertikál Nonprofit Kft-vel, jelentősen megnövelve a hatékonyságot, tőkeerőt. Az utóbbi cég adománya az új kukakészlet, amelyért nem kell fizetnie a lakosságnak – mindazon háztartások megkapják, amelyek természetesen eddig is fizettek a szemétszállításért. Ám míg korábban a háztartási hulladékot tartalmazó kukák mellé külön zsákokban rakták ki az újrahasznosításra szánt anyagokat, addig most a zárt szemetesekbe helyezhetik el azokat az elszállításig. A lakossági fegyelem szükséges hozzá, hogy mást valóban ne tegyenek az új edényekbe, amelyekből később szétválogatják a műanyagot, papírt és üveget. Bicskén is folyamatosan küzdenek az illegális szemétlerakók ellen és a tiszta város érdekében, az önkormányzat és a hivatal elkötelezett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hosszú távú fenntartása mellett, hangsúlyozta Bálint Istvánné. Bízik a gyerekek világszerte tapasztalható fogékonyságában, tapasztalat, hogy gyakran ők „tanítják” szüleiket az új szemléletre. Ferencz Kornél, a Vertikál Nonprofit Zrt. elnöke jelképesen átnyújtotta a tízezer kukát, s hozzátette, a szelektív gyűjtés érdekében további rendelkezéseket vezetnek be együttesen a zöld cél érdekében. Az edények kiosztásáról és üteméről pontos tájékoztatást kap a lakosság, tavasztól zökkenőmentesen történik az új szolgáltatás.