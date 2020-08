Határidőre elkészül a Balatoni út

A járműforgalom után szombaton reggel nyolc órától a gyalogosok számára is megnyílik a Balatoni úti felüljáró.

Mint arról lapunkban beszámoltunk, július 13-án kezdődtek a felújítási munkálatok a Balatoni úton. Kétféle vizsgálat is alátámasztotta, hogy a felüljáró töltése nagyon rossz állapotban volt, annak megerősítése soron kívül megkezdődött.

A munkafolyamatok ütemezetten haladtak, ennek köszönhetően augusztus 19. óta a gépjárműforgalom számára – 30 kilométer per órás sebességkorlátozás mellett – újra megnyílt a felüljáró. Ez jelentősen tehermentesítette a Széchenyi út – Horvát István utca kereszteződését, ami fokozottan terhelt volt az elmúlt időszakban. A közlekedési iroda tájékoztatása szerint a gyalogosforgalmi részeken a korlátok kihelyezése most fejeződik be, a járdát szombat reggel 8 órától nyitják meg a gyalogosok számára.