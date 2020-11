Hatalmas rekreációs központot adtak át a Palotavárosban

Körülbelül egy évvel ezelőtt kezdték annak a nagyszabású beruházásnak a munkálatait, melynek eredményét már élvezhetik a Palotavárosi tavakhoz látogatók. A sport- és rekreációs központ számos kikapcsolódási lehetőséget tartogat minden korosztály részére.

Cser-Palkovics András fehérvári polgármester bízik abban, rengeteg család talál majd itt kikapcsolódási lehetőségeket és leli örömét a megújult hatalmas területen. Hozzátette, nemcsak a hideg idő beköszönte miatt nem a legalkalmasabb az átadás, de a vírushelyzet miatt szabályozások is nagyban befolyásolják a kihasználhatóságot. A beruházás viszont nem néhány hónapra, hanem évtizedekre készült, így a városvezető bízik benne, tavasszal már közösségi programokat is tarthatnak a tavak partján.

Vargha Tamás ország­gyűlési képviselő személyes örömnek is érzi a jelentős nagyságú fejlesztés kivitelezését, hiszen elmondta, korábban gyermekeikkel sokszor jártak erre a helyre, és sokat beszélgettek arról, mennyivel jobb és fejlettebb is lehetne a tavak partján húzódó terület.

A beruházás keretein belül közutak, járdák és parkolók is megújultak. A legkisebbek örömére két helyen is játszóteret építettek fel. A déli, azaz a piachoz közelebb eső tó partján sorjázó játéksokaságból kiemelkedik az úgynevezett kötélvár, amely óriási mászókaként áll a gyerekek szolgálatára. Mellette találjuk a műfüves, kisméretű focipályát és a rekortán burkolatú kosárlabdapályát is. A teljes hosszában kivilágított sétányon tovább haladva egy BMX-pályához érkezünk, ami mellett a kültéri kondipark kapott helyet. Az István Király Általános Iskola mellett közekedési táblákkal ellátott, hatalmas kerékpárpályán tanulhatnak a gyermekek. A beruházás során gondoltak a mozgássérült kicsikre is, így a részükre fenntartott parkolók közelében áll az a hinta, amit ők is biztonságosan használhatnak. Hogy a család négylábúi se maradjanak ki a programokból, nagy alapterületű kutyafuttatót alakítottak ki.

A sport- és rekreációs központ tökéletesen alkalmas kis és – remélhetőleg hamarosan – nagyobb közösségi programok rendezésére is.