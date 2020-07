Hat község feladatait segíti az új iszkai központ

Hivatalosan is átadták a térségi szociális szolgáltató központot, amelyet a régi orvosi rendelő és szolgálati lakás épületében alakítottak ki. A projektet az Albensis Nonprofit Kft. készítette elő és vezette le.

Iszkaszentgyörgy annak idején a gyermekjóléti és családsegítői szolgáltatások tekintetében Fehérvárhoz tartozott, ám mivel a rendszer nem működött a település számára megfelelően, Csórral létrehoztak egy saját ellátórendszert. Az együttműködés az évek során tovább bővült, ma már Csór, Bakonykúti, Zámoly, Pátka, Fehérvárcsurgó és Iszkaszentgyörgy szociális feladatait látja el. A funkció nélkül maradt régi orvosi rendelő átalakítására először 2009-ben nyújtott be pályázatot Iszkaszentgyörgy, ám akkor előbb a kistérségi együttműködés hiányában, majd a támogatást nyújtó szervezet megszűnése miatt nem valósulhatott meg a felújítás.

Gáll Attila polgármester igyekezett az elnyert mintegy 50 millió forintot „megmenteni”. A tervezett projekthez végül a közgyűlés elnökétől, Molnár Krisztiántól, valamint a terület országgyűlési képviselőjétől, Törő Gábortól kapott segítséget. A pályázati programban 82 millió forintot kapott Iszkaszentgyörgy az épület felújítására, amely száz százalékos finanszírozást jelent, hiszen a projekthez a falunak nem kellett önrészt biztosítania.

Az iszkaszentgyörgyi polgármester beszédében úgy fogalmazott, egy nem éppen rövid történet végére került pont a hivatalos átadóval, ám ez a vég egyben új kezdetet is jelent, hiszen a dolgos hétköznapok immár új helyen folyhatnak. Gáll Attila felidézte, hogy a 82 millió forintból a tetőcserétől kezdve a pince felújításán, a térkövezésen, az épület teljes külső-belső megújításán keresztül a beszerzett gépjárművekig bezárólag mindenre jutott pénz. Így a projekt lehetővé teszi, hogy Iszkaszentgyörgyön 21. századi körülményeket biztosítsanak a gyerekjóléti, valamint a családsegítő szolgálatban, és a házi segítségnyújtásban, miközben a helyi szervezetek – többek között a nótakör, az önkéntes tűzoltó egyesület tagjai vagy a foltvarrók – is lehetőséget kapnak arra, hogy közös programokat, kiállításokat szervezzenek a helyiségekben. Ugyanakkor már beadták a kérelmet annak érdekében, hogy megvalósulhasson az idősek nappali ellátása is.

Nem is lehetett volna jobb helyen bejelenteni, hogy a vírus elleni védekezésben, a veszélyhelyzet idején nyújtott munkájáért a szociális központ összes dolgozója 100 ezer forintos jutalomban részesül, amelyet természetesen a társulás települései adtak össze. A szociális központot egyébként már az átadás előtt elkezdték használni, itt történt a veszélyhelyzet idején a faluban szétosztott maszkok és kesztyűk szortírozása, csomagolása is.

Az átadón ott voltak a társulásban résztvevő települések polgármesterei is. Nagy Dániel, Pátka polgármestere elmondta, örömmel vesznek részt ebben az együttműködésben, mert ilyen formában számos helyzetet lehet közösen megoldani – például a helyettesítéseket –, és szociális téren magas színvonalú szakmai munkát tudunk biztosítani. Sallai Mihály, Zámoly polgármestere mindehhez annyit tett hozzá: egységben az erő!