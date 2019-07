Nyári tábor: postai és kormányablakos ügyintézésben is részt vehetnek a gyerekek

Egy kicsit különlegesebb, a hétköznapokban jól alkalmazható gyakorlati tudást adó tábort szervezett egy egyesület.

Nyári táborból sokféle van: alkotó, sport, kaland, hittan, olvasó és a többi tematikával várják a gyerekeket, sokszor már nagyobb óvodás kortól. A fehérvári Motívum Kulturális Egyesület azonban valami mást akart, így ezen a héten rendhagyóbb tábort valósít meg a Fejér Megyei Művelődési Központ – Művészetek Házával közösen.

A gyakorlati tudásátadás mellett kikapcsolódásra is jut idő

Felnőttképző – ezt a jelzőt kapta a foglalkozássorozat, amelyre Fehérvár több helyszínén kerül sor. Kedden délután például a Rác utcai Mesterségek Házában találkoztunk a gyerekekkel és Láda-Handa Edina táborvezetővel. A házikóban éppen Pintérné Markovich Marcella vezetésével kezdődött kézműves-foglalkozás, méghozzá cserépfestéssel. A táborozók tetőcserepeket díszíthettek a maguk ízlése szerint, vízbázisú festékkel, a kész darabokat pedig hazavihették. Edina eközben elmondta: felnőtt fejjel már teljesen természetes számunkra, hogy csekket töltünk ki, borítékot címzünk, hivatali ügyeket intézünk, ám a gyerekeknek mindez még ismeretlen. A nagyobbacskákat azonban már be lehet vonni e tevékenységekbe, hogy egy kicsit ismerkedjenek a felnőtt, önálló életben való boldoguláshoz szükséges tudnivalókkal. Számukra ráadásul ez még nem kényszer, rutin, hanem érdekesség. A szülőknek is jó lehet ez a felkészítés, hiszen nem biztos, hogy a hétköznapokban be tudják vonni ebbe a gyerekeket.

A megcélzott korosztály a 9–13 éveseké volt, ők már azért elég nagyok ahhoz, hogy komolyabban figyeljenek, s ilyesmiben részt vegyenek. Végül tízen jelentkeztek, így most családias hangulatban telnek a napok.

A tábor programja szerint minden napra jut valamennyi a hasznos tudás átadásából. Hétfőn például postán voltak, ahol közösen címeztek borítékot, s az elsőre még ijesztő feladat a teljesítés végére már nagy boldogságot okozott. A feladott levelet egyébként a szülők kapják meg, de van, aki a szervezőknek címezte azt.

Kedden egy nyomdát látogattak meg, ahol a gyerekek maguk csinálhatták meg a közös tábori pólójukat, s azt is láthatták, mi történik egy ilyen izgalmas helyszínen. Szerdán lovasberényi kirándulás volt a napi program, könyvtárlátogatással.

A kiválasztott intézmények nyitottak voltak

Csütörtökön a fehérvári levéltárat és a polgármesteri hivatalt keresik föl, s utóbbi helyszínen betekinthetnek abba, miként intézik a város ügyeit. A záró napon a kormányablakban várják majd őket, ahol megtudhatják, hogyan kell okmányt csináltatni, űrlapot kitölteni. Edináék nagyon örültek, mert a kiválasztott intézmények nyitottak voltak arra, hogy csoportot fogadjanak.

Az ismeretátadáson túl a szervezők arra is ügyeltek, hogy minden napra jusson valamilyen szórakozás vagy szabad alkotótevékenység, játék. Ezért volt a gyerekeknek kézműves- és néptáncfoglalkozás, s a héten még robotikabemutató, búcsúzóként pedig közös mozizás várja őket.