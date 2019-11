Háromszázmillió ok a jövő támogatására az Alba Innovárnál

Ma már nem is tűnik furcsa helyzetnek, hogy miközben egy ember beszél, felé egy robot néz érdeklődve.

Az ember Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, valamint Laufer Tamás, a Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány elnöke – s egyben az Alba Innovár Digitális Élményközpont vezetője – volt, a robot pedig Alba. Közös bennük, hogy mindnyájan kapcsolódnak a digitális élményközponthoz.

– A közgyűlés pénteken értékeli és tárgyalja az Alba Innovár eddigi tevékenységét és jövőjét. Fontosnak tartjuk a közös diskurzust, hiszen döntően önkormányzati támogatásból, három év alatt körülbelül 300 millió forintból hozta létre és működtette a város a központot. Amennyiben a képviselők továbbra is bizalmat szavaznak az Innovárnak, az üzemeltetés a következő három évben újabb 250–300 millió forintot igényelne, ismételten főként az önkormányzat jóvoltából – magyarázta Cser-Palkovics. Az elöljáró egyben csalódottságát is kifejezte: bár jól látszik, hogy a központ működőképes (egyedül a felnőttképzés indul be nehezebben), s a teljes országban példaértékű, mégsem áll mögé anyagilag az állam, de még egy megfelelő pályázati struktúra sem segíti az anyagi források biztosítását.A szakmai előadásokkal gazdagított keddi diskurzuson elhangzott: a 2017-ben létrehozott központ szakemberei jól képzettek, az épület infrastruktúrája fejlett. Nemsokára egy lézervágó berendezés is érkezik az Innovárba!

A digitális élményközpont vezetőségének célja az esélyteremtés, a tehetséggondozás, illetve a fiatalok és a felnőttek oktatása, új készségek elsajátíttatása. Mindez hozzájárul az egyének versenyképességének megőrzéséhez és a város gazdasági fejlődéséhez egyaránt. A foglalkozások nyári táborként, szakkörök formájában és nyílt napok keretében is elérhetők. Kiemelték: a helyi fiatalok számára ingyen, alanyi jogon.