Háromszáz gyermek vakációzik a Bregyó napközis táborában

A rekkenő hőségben árnyékba vonulva labdáztak, kézműveskedtek, szaladgáltak a Bregyóban táborozó gyerekek.

Hétfőn reggel az első idei turnus indult el a város önkormányzata által támogatott napközis táborban. Ezt még öt követi majd, így augusztus 9-én lesz vége az utolsó turnusnak.

A tábori életről, a jelentkezés feltételeiről Lőrincz Tímea táborvezető beszélt nekünk.

Jelentkezni a fehérvári iskolákba járó, első osztályt végzett, 7–14 éves gyerekeknek lehet. Aki most készül nyolcadikba, az még mehet, aki befejezte azt az évfolyamot, az már nem. A táborban az étkezésekért kell fizetni, ezt foglalja magába az egyébként is igen kedvező árú napidíj, ám még ez is lehet kedvezményes, bizonyos feltételekkel. A legalább háromgyermekes családoknak azonban csak félárat kell fizetni, s ugyanígy van ez a tartósan beteg gyermek esetében is, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulóknak pedig ingyenes a részvétel.

A július 5-ig tartó első héten közel háromszáz gyerek jött össze, ez picit kevesebb, mint tavaly ilyenkor – tudtuk meg Tímeától. Nagyjából ilyen létszám várható végig, de a szülőknek jó tudni, hogy a táborba még lehet jelentkezni. Méghozzá az adott turnus előtti hét szerdájáig kell leadni a jelentkezést, illetve ha bankkártyás fizetésről van szó, akkor hétfő a határidő. Befizetni és jelentkezni személyesen is lehet, a Bregyó bejáratánál lévő információs háznál.

A tábori napokon a szabad játék mellett több elfoglaltsággal is elüthető az idő. Vannak például kézműves- és sportfoglalkozások, s időnként érkeznek vendégek is, külön programot tartani. Ezen a héten a honvédségtől, a rendőrségtől jönnek majd látogatók, és lesz légpuskalövészet is.

Délelőttönként a Bregyó területén belül mozgolódnak a táborozók, délután viszont akár ki is viszik őket, például a fehérvári strandra vagy a Koronás Parkba.

Ha rossz az idő, esik az eső, akkor a fedett részen, illetve a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában foglalkoznak a gyerekekkel.

A Bregyó-közi táborról s a másik, fehérvári önkormányzat által támogatott velencei táborról a Városgondnokság honlapján (varosgondnoksag.hu) részletes információk érhetők el.