Háromoldalú együttműködési megállapodás született a MÁV Előre SC, a Pannon Egyetem és a Veszprémi Egyetemi SC között

Szerdán írta alá a háromoldalú együttműködési megállapodást a Pannon Egyetem, a MÁV ELŐRE Sport Club és a Veszprém Egyetemi Sport Club.

Ezt ne hagyja ki! Terrorcselekmény történt 2006-ban

Az együttműködési megállapodás fő célja, hogy az aláíró felek olyan közös stratégia kialakítására törekednek, amely kiterjed a legkiválóbb utánpótlás sportolók hosszútávú megtartására, a Pannon Egyetem keretein belül folytatott felsőoktatási tanulmányokra, illetve a sportolói karrier lezárását követően az itt megszerzett tudás hasznosítására is.

Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora köszöntőjében arról beszélt, hogy a sporttal szoros összefüggésben az egészséges életmódra nevelés is a felsőoktatási intézmény fontos feladata. – A felsőoktatási intézmények közül a Pannon Egyetemen az elsők között vezettük be a kötelező testnevelést. A hallgatók számára az egészséges életmódot, a sportot és a mozgást a mindennapjaik részévé szerettük volna tenni. Ehhez természetesen a megfelelő lehetőségeket is biztosítanunk kellett. Mivel a Testnevelési és Sport Intézetben nem állt rendelkezésre minden típusú sportolási lehetőség, így természetesen a külső klubokban is lehetőség van teljesíteni a kötelező testnevelési kreditet. Szerencsére hallgatóink között mindig azok voltak többségben, akik a sportolást nem kényszerként élik meg, hanem örömmel és lelkesedéssel teljesítik a mindennapi testmozgásra irányuló kurzusokat. Az, hogy a sportolási lehetőségek bővülnek az egyetemen, azt gondolom, nemcsak a hallgatóknak kedvez, de az egyetem számára is óriási marketing lehetőségeket kínál, az eredmények az intézmény imázsát is emelik – emelte ki Gelencsér András.

Tálos Péter László, a MÁV ELŐRE Sport Club elnöke hozzátette, nem mindenki olyan szerencsés, hogy profi sportolóvá válhasson, utánpótlásnevelés profilú sport klubjuk viszont minden tagjuk jövőjét szem előtt tartja. – Számos fiatal hagy fel a sportolással a középiskola végeztével, azonban, ha az Egyetem is támogatja a diákok sportéletét, életpályamodellt tudunk kínálni élvonalbeli játékosainknak. Mint minden egyesület, magunk is szeretnénk minél jobb eredményeket elérni, valamint a lehető legjobb lehetőséget kínálni a nálunk sportoló gyerekek, fiatalok számára. A Veszprémi Egyetemi Sport Clubbal azonosak céljaink, az együttműködés részeként támogatjuk, segítjük játékosaink fejlődését, szakmai továbbképzéseket biztosítunk az edzői stáb számára, illetve a közös célok mentén haladva mélyítjük el a két csapat közötti kapcsolatot – mondta el Tálos Péter László.

Szokolik Gergely, a Veszprémi Egyetemi Sport Club ügyvezető elnöke elmondta, a szakmai munka terén már eddig is megtalálta a két sport klub a közös kapcsolódási pontokat, de a jövőben szándékunkban áll ezt magasabb szintre emelni. – A Veszprémi Egyetemi Sport Club filozófiájának egyik legfontosabb alapköve, hogy a folyamatosan bővülő szakosztály kínálatában a helyi utánpótlás sportolók bázisát szélesítse, stabil alapokra helyezze, és olyan szakmai tudással vértezze fel a fiatal sportolókat, hogy akár a legmagasabb osztályokban is megállják a helyüket. Ennek a munkának egy nagyon fontos mérföldköve ezen együttműködési megállapodás, hiszen a Pannon Egyetem vonatkozásában egy olyan elismert szakmai képzéseket biztosító felsőoktatási intézményt tudhatunk hátországunknak, mely komoly segítség tud lenni egyesületünk számára abban, hogy a középiskolát követően továbbra is itt folytatódhasson a megkezdett munka a tehetséges sportolókkal – emelte ki.

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja szerint a Pannon Egyetem elkötelezett abban, hogy a színvonalas oktatási és kutatási tevékenységen túl a sport területén is élen járjon. – Ez egyszerre jelenti, hogy a sportolási lehetőségek széles spektrumát kínáljuk az egyetemi és városi polgárok számára, valamint, hogy a Veszprémi Egyetemi Sport Club színeiben számos sportágban vitézkednek sikerrel hallgatóink a magyar bajnokság különböző osztályaiban. Az együttműködés keretében a Pannon Egyetem azt vállalja, hogy a versenysportoló hallgatók számára minden segítséget megad ahhoz, hogy sportkarrierjük mellett tanulmányaikban is sikeresen haladjanak. Bízom benne, hogy a partnerség eredményeképpen a klubok versenyképessége, és a versenysportokat űző hallgatók száma egyaránt növekedni fog Veszprémben és Székesfehérváron egyaránt – mondta el Csillag Zsolt.

A két sportklub a Pannon Egyetem élsportolókat érintő beiskolázásában és a potenciális hallgatójelöltek személyes megszólításában is együttműködik, mert az intézmény a profi sportolók oktatási és tanulmányi támogatását ugyanolyan fontosnak tartja, mint a szakmai felkészültséget, illetve az edzéshez szükséges tárgyi feltételek megteremtését.

A Veszprémi Egyetemi Sport Club és a MÁV ELŐRE Sport Club a Pannon Egyetem Tudás- és Technológiatranszfer Központjával a továbbiakban rendszeresen újratárgyalják a kutatási, fejlesztési és innovációs együttműködés bővítésének lehetőségeit.