Hárommillió forintot ér egy vakvezető kutya

Megrendezték Budapesten a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége vakvezetőkutya-kiképző központjában az első kölyökkutya-nevelő nyílt napot. A nyílt napon igazán nemes céllal ismerkedhettünk meg, ami nem más, mint egy leendő vakvezető kutya felnevelése egy kölyöknevelő program keretében.

A programra olyan emberek jelentkezését várják, akik nyolchetes koruktól egyéves korukig nevelik a kiskutyákat, majd az ebek bekerülnek a kiképzőprogramba, ahol elsajátítják a későbbi feladataikat. Rózsa Katától, az MVGYOSZ kölyöknevelési programjának vezetőjétől megtudtuk, hogy a leendő gazdák feladatai közé tartozik, hogy a fejlődésben lévő kutyákat minél több dologgal ismertessék meg, hiszen később ők lesznek a vakok társai, akik segítenek a világtalan embereknek a mindennapokban. A nevelők segítséget kapnak a kiképzőktől már az első pillanattól fogva.

A kiképzett kutyát térítésmentesen kapják a vakok

Akik jelentkeznek azok átesnek egy szóbeli interjún is, ahol kiderül: milyen a család, milyen kutya illik hozzájuk. Ezután megkapják a kicsit, aki úgy hagyja el az intézményt, hogy két oltással rendelkezik, és megkapta a féreghajtó tablettát is. Kap még a gazdi egy alapcsomagot, ami tartalmaz nyakörvet, pórázt, hámot és egy azonosító tanuló igazolványt is. A kiképzőközpont jó minőségű táppal is ellátja a kutyusokat és nevelőjüket. A tanuló kutya ingyen utazhat, illetve bemehet különböző intézményekbe, bevásárlóközpontokba is, hiszen ezeken a helyeken is helyt kell állnia a későbbiekben.

Nagyon fontos, hogy ezeket a kutyákat bent kell tartani a lakásban, ott kell őket nevelni. Persze az nem zárja ki, hogy amikor a nevelő nincs otthon, a kertben legyen a kutya. Ilyenkor biztosítani kell, hogy ne tudjon sehol kibújni, ne egyen meg semmi rá veszélyeset. Az éjszakákat ugyanakkor a lakásban kell töltenie, az emberek társaságában. Hangsúlyozták, hogy minél többször kell tömegközlekedési eszközön vinni a kutyát, hogy azzal megismerkedjen, ne féljen tőle. Hozzá kell szoktatni különböző állatok társaságához is, hogy ne tartson tőlük, illetve a későbbiekben ne vonják el a figyelmét, amikor dolgozik.

A kiképzőközpont igény esetén szobakennelt is biztosít a lakásba szoktatáshoz és a szobatisztaság kialakításához. A kutyákat már az előtt elkezdik a szobatisztaságra szoktatni mielőtt nevelőhöz kerülnek. Talán ez az egyik legfontosabb, amit meg kell tanulniuk a kölyöknevelési időszak alatt, hogy mikor és hol végezhetik el a dolgukat, mert egy vak ember nehezebben tud takarítani utánuk. Tehát a kölyöknevelő programba olyan emberek jelentkezését várják, akik ingergazdag környezetben tudják nevelni a kutyákat, esetleg még a munkahelyükre, iskolába is el tudják vinni magukkal. Nem ajánlják azonban pici gyerek mellé, másik kölyökkutya mellé, vagy ha nincs annyi időnk, amennyit foglalkozni kell egy kölyökkutyával.

Többször felmerült az a kérdés, hogy miként lehet majd elválni egyéves korukban az általunk nevelt kutyától.

A következő válasz hangzott el rengetegszer: ilyenkor arra kell gondolnunk, hogy ez a kutya valaki társa lesz a későbbiekben, valakinek segíteni fog a mindennapjaiban. A leendő nevelők adják meg azokat az alapokat, amivel később a kiképzők dolgozni tudnak. Arra kell gondolni, hogy ezzel a kutyával fogunk segíteni valakin, hogy ennek a kutyának később ez lesz a munkája, az élete, mert ők valóban hűséges társak.

Egy labrador leghamarabb másfél éves korára lesz vakvezető kutya, ekkor kerül látássérült gazdához. Ekkorra már több vizsgán is meg kell, hogy feleljen a kutya. A kiképzés végén a leendő gazdájával egyhetes összeszoktatás, majd két hónap lakóhelyi átadó után közlekedésbiztonsági vizsgát tesznek.

Ha ez sikerült, hivatalosan is vakvezető kutyává válik. Ekkor a kutya értéke hárommillió forint, de az állatot térítésmentesen kapják a látássérültek, akik számára felbecsülhetetlen értékkel bírnak ezek az ebek.

Olyan is előfordul, hogy az eb a megfigyelési vagy a kiképzési időszakban nem felel meg a szigorú követelményeknek. Ilyenkor a nevelő család örökbe fogadhatja az általa nevelt kutyust.

Akit bővebben is érdekel a téma, az az MVGYOSZ honlapján talál részletes tájékoztatást a nevelőprogramról és a csatlakozás feltételeiről.