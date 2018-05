Idén ősszel hárommal több óvodáscsoportot indítanak Dunaújvárosban

Pályázati támogatásokról, az óvodai keretszámokról, a Lebuki-patak medrének tisztításáról is döntöttek a múlt hét csütörtöki közgyűlésen a képviselők.

Több, városi tulajdonban álló gazdasági társaság éves beszámolójáról és ügyvezetői pozíciójáról is döntöttek a múlt hét csütörtöki közgyűlésen. Elfogadták a DVG Zrt., a DSZSZ Kft. valamint a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofi t Kft. beszámolóját is. Az Innopark Nkft.-t továbbra is Rauf Norbert vezeti majd, a Partvédelmi Vállalat ügyvezetője Gergő Edmond, a Vasmű út 41. Irodaház Kft. ügyvezetője ismét Mádai Balázs lett. Az oktatási és ifjúsági tevékenységet ellátó civil szervezetek támogatásáról is szavaztak a képviselők. A korábban benyújtott pályázatok alapján a Szilágyi Alapítvány 302 500 forintot, a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány 300 ezer forintot kapott. A móriczos piknik megvalósítására 200 ezer forintot ad az önkormányzat. Szintén támogatási keretösszegből a Kőrösi Diákalapítvány 200 ezer forintot, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 156 ezer forintot kap, és félmillió forintot folyósítanak a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítványnak működési támogatásként.

A Dunaújvárosi Bölcsődékért Alapítvány 830 ezer forintból vásárolhat 30 darab, levegő fertőtlenítésére szolgáló eszközöket és fénycsöveket. Ez év június 30-ra módosította a közgyűlés a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel, valamint a Dunaferr Sportegyesülettel kötött kölcsönszerződés és támogatási szerződés visszafizetési határidejét. Március 26–27-én a Dunaújvárosi Óvodában megtörtént az óvodai előjegyzés, amelynek során a gyermeklétszám 74 fővel több lett a férőhelyszámnál. Fentiekre tekintettel az intézményvezető, Gyenes Józsefné 3 csoport megnyitására, valamint a racionális működés érdekében átszervezésre tett javaslatot – ezek mindegyikét elfogadta a közgyűlés. Így 1357 óvodással indul a 2018/2019-es nevelési év a tizenkét helyi tagintézményben.

A Dunaújvárosi Óvodával kapcsolatos további hír, hogy az intézmény székhelye átkerül a Pajtás utcai tagintézményből a Lilla köz 1. szám alatt található óvodába. Az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan idén is segíti a Pro Minoritate Alapítványt, amely a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor főszervezője. A tábor július 24–29. között várja majd az érdeklődőket. A rendezvényt 400 ezer forinttal támogatja a város. Szükségessé vált a Lebuki-patak medrének teljes hosszában történő iszapolása. Évek alatt a patakmederbe rengeteg növényi eredetű, kommunális hulladék és egyéb hordalék került, ennek következtében a patak folyása erősen gátolt. A sürgető munkálatokat a Dunaújvárosi Vízi Társulat végzi el mintegy 4,8 millió forintból. Hamarosan elkezdődnek a Papírgyári úton, a Partvédelmi Vállalat telephelyén található épületek felújítási munkái is. Az elfogadott határozati javaslat szerint a telephelyen található épületek elavult műszaki és esztétikai állapotban vannak. A felújításban érintett épületrészeken 30 éve semmilyen nagyobb állagmegóvást biztosító beruházás nem történt. A munkálatokra 20 millió forintot különített el az önkormányzat. A kivitelezéssel a DVG Zrt.-t bízták meg.