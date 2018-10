Harmóniát sugárzó művek Kovácsai Gabriellától

Csodásan díszített, harmóniát sugárzó üvegfestett alkotások díszítik az Aranybulla Könyvtár olvasótermét csütörtöktől november 9-ig.

Kovácsai Gabriella üvegfestő mutatja be friss és az elmúlt években készült munkáit, amelyek szemlélésével érdemes minél több időt tölteni, hogy fölfedezzük az apró részleteket is. Faliképek, lámpák, órák, mécsestartók, dobozok láthatók, amelyek igényes lakásdíszekké is válhatnak. Némelyiknél elektromos mécses fénye emeli ki a mintát.

A megnyitón a Kodolányi János Egyetem könyvtárának vezetője, Glavanovics Andrea beszélt az üvegfestésről, az üvegművességről, majd az alkotó köszönte meg a kiállítási lehetőséget, végül pedig a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI növendékei tették fuvolaszóval még kellemesebbé az eseményt.

Kovácsai Gabriella alapvetően keramikus, de több mint tíz éve foglalkozik az üveg díszítésével. Tagja a Fehérvári Kézművesek Egyesületének, alkotásait rendszeresen zsűrizteti a Képző- és Iparművészeti Lektorátussal. A tárlaton látható művek a szerelem, a zene, az állatok, a virágok témaköréből kerültek ki.