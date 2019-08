Harminchat új járművel gazdagodott a Depónia eszközparkja

Székesfehérvár Hétfőn délelőtt rendkívüli programmal indult az önkormányzati nyári tábor utolsó hete a Bregyó közben.

A hulladékszállítással bő félszáz településen megbízott Depónia Nonprofit Kft. négy új, hófehér munkaautóval parkolt be a Napraforgó tábor udvarára, ahol pár formális mondat után a gyerekek egy próba erejéig birtokba vehették a tekintélyes méretű járműveket, amelyeket a sofőrök előzőleg rohambiztos állapotba helyeztek. Egyedül a dudákat nem lehetett kiiktatni, így a környéken messze hangzott a szemétszállításba újonnan bekapcsolódó 36 nehézgép négy tábori képviselőjének öblös, érces hangú bemutatkozása.

Az elöregedett járműpark megfiatalodott

A tábori élmény hátterét az adta, hogy – mint az eseményre kilátogató Cser-Palkovics András polgármester is elmondta – a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (KDV) sikeresen pályázott, és nyert közel 20 milliárd forintot eszköz- és létesítményfejlesztésre, amely összeg közel fele-fele arányban oszlik meg Székesfehérvár és Adony között. A Székesfehérvári beruházás megvalósítója a Depónia Nonprofit Kft. lesz, amely a KDV területén 51 településen szolgáltat. A székesfehérvári központú projekt négy fő részből áll. Nevezetesen szelektív hulladékgyűjtő edények és nagy konténerek beszerzése, hulladékgyűjtő és -szállító eszközök beszerzése, hulladékkezelő gépek beszerzése, valamint hulladékválogató létesítmények és hulladékudvarok építése. A tegnap délelőtti bemutató a második projekt­elemhez kapcsolódóan a közel 1,7 milliárd forintból beszerzett 36 új gépjármű megérkezését adta hírül.

A polgármester hangsúlyozta: az új munkagépek Euro VI-os motorral futnak, de nemcsak környezetvédelmi szempontból jobbak elődjeiknél, hanem a kiszolgáló személyzet számára is emberibb, komfortosabb munkakörülményeket biztosítanak.

Az eseményen szólt pár szót a Depónia műszaki igazgatója, Jakab Zoltán is, akitől megtudhattuk: ilyen mértékű gépjárműcserére eddig még nem volt példa a cég életében, amely az utóbbi időre javarészt 15-16 éves gépekkel szolgáltatott.

Megtudtuk: a július folyamán megérkezett és munkába állított korszerű kukásautók 1:5 arányban tömörítik a hulladékot, a nagyobbak befogadóképessége 22, míg a kisebbeké 16 köbméter.

Az újonnan érkezett 26 új kukásautó egyszerre összesen több mint egy verseny-úszómedencényi szemetet képes begyűjteni.

Amíg a gyerekek a két kukáskocsival és a két konténerszállítóval ismerkedtek, Jakab Zoltánnal beszélgetve megtudtuk: a járműveken dolgozók munkája valóban tiszteletet érdemel: egy kukáskocsi személyzete egy műszak alatt nemritkán 24 tonna hulladékot is elszállít, ami két kocsikísérővel számolva fejenként 12 tonna. Ezt a súlyt a dolgozóknak a kertvárosokban kézi erővel kell megmozgatniuk.