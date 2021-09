Hármas ünnepet ülnek Bodajkon

Szeptember harmadik hétvégéjén három ünnep is zajlik párhuzamosan a városban. A Covid miatt most tartják a városnapi ünnepséget, a Mária búcsút és az időközben felújított kastély is megnyitotta kapuit.

Bodajk az egyik leghíresebb búcsújáró helyünk, így egész hétvégén vallási programok követik egymást a nemrég másfél milliárd forintból megújult Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária Kegyhelyen és annak udvarán. Többek között Udvardy György veszprémi érsek és Spányi Antal megyés püspök is tart majd misét. Persze a búcsú nemcsak vallási ünnep, így van kirakodóvásár és vidámparki hangulat is a bodajki tó körül található parkban. Wurczinger Lóránt elmondta: – Ez a terület hat helyről is megközelíthető, így ezen most változtattunk. Úgy alakítottuk ki a teret a rendezvény idejére, hogy csak két irányból lehet majd bejutni a belső részbe, ahol a színpad, illetve a vidámparki játékok vannak. Ide 1500 főt tudunk beengedni, mert ezt engedik a járványügyi előírások. Védettségi igazolvány nem kell, de a ki- és beléptetésnél a területet felügyelők számolják, hányan mennek be és hagyják el a körbezárt teret. A városnapon adják át minden évben azokat a kitüntetéseket, melyekkel megköszönik Bodajk azon lakóinak munkáját, akik valamivel öregbítik a város hírnevét. Ez alkalomból ünnepi közgyűlést tartott pénteken a város képviselő-testülete. A díjazottak között voltak korábbi városvezetők, orvosok, művészek, illetve a közélet egyéb szereplői is. A városnapnak július első hétvégéjén kellett volna lennie, de el kellett tolni a dátumot, így most a búcsúval egyben tartják meg. Ennek keretében zajlik a Bodajki Zenei Napok. Több művész is fellép a színpadon szombaton. De aznap lesz a sakkverseny, és a Szép ház–Virágos porta díj átadása is, ahol a tavalyi elmaradást is bepótolva húsz otthon tulajdonosa kap elismerést.