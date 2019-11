Harmadjára rukkoltak elő különleges jótékonysági naptárral a dunaújvárosi tűzoltók

Nem mindennapi naptárt „dobtak piacra” a dunaújvárosi létesítményi tűzoltók. Ugyanígy a cél sem hétköznapi: jótékonykodnak vele!

Ezúttal a segítségnyújtás egy másik formáját választották a dunaújvárosi tűzoltók. A hivatásos gárda már két évvel ezelőtt is előrukkolt egy különleges naptárral, ám mivel az ötletgazda, Oroszi Csaba György „átigazolt” a létesítményi csapathoz – ott tűzoltóparancsnok-helyettes –, vitte magával az elképzelést is. Vagyis most egy fokkal „lazább” lehetett az immár harmadjára megjelent naptár.

– Az első próbálkozásunk egy hirtelen ötlet volt, egyedül abban voltunk biztosak, hogy segíteni szeretnénk egy beteg kislánynak és családjának. A második alkalommal is egy kisgyermek gyógykezelését támogattuk, ezúttal pedig a dunaújvárosi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynek gyűjtünk. Itt sok szociálisan hátrányos helyzetű, valamint részképesség-zavarokkal küszködő gyermek tanul – értesültünk Oroszi Csabától.

Az első fotózást egy sötét novemberi napon ejtették meg, a szertárban. Másodjára már kiskedvencek is visszaköszöntek a képekről: a tűzoltóságról két kígyó, mástól saját malac, ló, cica vagy éppen kiskutya érkezett a fotóalkalomra. A mostani, jellemzően fekete-fehér képek bevállalósabbak, a nőiességet és a férfiasságot egyaránt hangsúlyozni kívánják. Háttérként iparias környezetet láthatunk, szenet, hulladékpapírt vagy vasúti helyszínt – egytől egyig Dunaújvárosból. Csóri-Ruppert Csilla kamerája elé valódi tűzoltók álltak, a hölgyek és az urak egyébiránt versenyek rendszeres résztvevői, netán híradóügyeletet látnak el. Közéjük néhány kutya most is beférkőzött, mivel ezek az állatok terápiásak: nevelési gondokkal, betegséggel küzdő gyermekek mindennapjait segítik.

A fotózást ezúttal időben, két hónappal az e heti megjelenés előtt elkezdték. A kinti helyszíneknél különösen örömteli tényező volt a fényes napsütés – örömködött Csaba.

A Dunaújvárosban nyomtatott naptárt már bárki beszerezheti, minden eladott példányszám ezer forinttal növeli a speciális iskola kasszájának tartalmát. A tűzoltóságnak az előállítás nem kerül pénzbe, a helyi nyomda gazdálkodja ki a nyomtatást. Az előző években 5-600 ezer forint gyűlt össze ily’ módon, amely kiszámolva azt jelenti: öt-hatszáz darab naptárt árusítottak a tűzoltók. Persze, ha többre van igény, korlátozott számban lehetséges még az utónyomtatás.

A kalendáriumban található képekből hármat – ízelítőül – olvasóinknak is megmutatunk. A bekerült fotókat a képen szereplő tűzoltók választották ki, melyeket ők maguk is megkaptak: azokat azonban csak most, a naptár elkészültét és megjelenését követően publikálhatták magukról. Ha pedig a teljes naptár iránt érdeklődnek, érdemes felkeresniük a Dunaújvárosban állomásozó létesítményi tűzoltószövetséget.