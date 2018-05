Hamis ruha, ha kopik, ha szakad – Mikor gyanakodjunk?

Nem először fordul elő, hogy a pénzügyőrök hamis márkajelzéssel ellátott ruhaszállítmányt találnak. Bár a legutóbbi eset szerencsére nem Fejérben történt, utánajártunk, hogyan derülhet ki a turpisság, és mit tehetünk vásárlóként.

626 millió forint – ekkorára becslik a Csongrád megyében ellenőrzött, Törökországból Magyarországra tartó kamion hamis márkajelzéssel ellátott szállítmányának értékét. Az előkerült 8785 darab ruha, kiegészítő, lábbeli és táska mindegyikét különféle világmárkák jelzésével látták el, tudtuk meg az MTI-től. A pénzügyőrök az iparjogvédelmi jogok – magában foglalva az oltalom alatt álló tárgy utánzását, átvételét – megsértésének gyanúja miatt feljelentést tettek. A gyakorlatot tekintve az ellenőrzést végző, felkért szakértők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai által rendelkezésre bocsátott fuvarlevélből vagy akár egy bevarrt címkéből is meg tudják állapítani, hogy a szállítmány legális, illegális vagy hamis. Ez az előzetes szakértői vélemény alapozta meg a NAV által tett feljelentést is. A kérdés persze így is felmerül: elképzelhető, hogy egyes hamisított ruhák, kiegészítők a boltok polcaira, a piacokra kerülnek? Mint a NAV válaszából megtudtuk, sajnos igen, előfordulhat, hiszen bár a munkatársak folyamatosan – és mint látjuk, több esetben sikerrel – ellenőrzik az árukat a határátkelőhelyeken, a közutakon, az üzletekben és a piacokon, mindez nem jelent teljes körű védelmet.

A kis hamis

Ha a vásárlást követően kiderül, hogy a vásárló által megvett terméknél gyártási eredetű hiba áll fenn, függetlenül attól, hogy esetlegesen egy hamisított termékről van szó, az ide vonatkozó törvény alapján hibás teljesítésről beszélünk. Ilyen a – például a hamisításból következő – nem megfelelő minőség is. Ugyanis egy neves márkajelzéssel ellátott terméket általában azért vásárol meg a fogyasztó, mert többet vár tőle, mint egy másik terméktől. Ezen áru általában tartósabb, kényelmesebb, esetleg esztétikusabb, melyért a fogyasztók egy része hajlandó magasabb árat fizetni. Ez esetben joggal várják el, hogy a termék minőségileg kiemelkedő legyen – válaszolták a megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályának illetékesei. Ha utólagosan kiderül, hogy nem a márkajelzésnek megfelelő a termék, szintén hibás teljesítésről beszélünk. A vásárló ez esetben a kellékszavatossági jogokat érvényesítheti, első lépésként kijavítást (ez értelemszerűen egy hamis termék esetében nem áll fenn) vagy kicserélést igényelhet. Második lépésként a vásárló igényelheti az összeg arányos leszállítását, vagy elállhat a vásárlástól, ha a vállalkozó a kijavítást, kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni.

Az idő pénz

A vevő a vásárlás időpontjától számított két évig jelezheti minőségi kifogását a vállalkozásnál, ám a vonatkozó rendelet szerint a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Megkötött szerződésnek számít a meglévő bizonylat, azaz a kibocsátott számla vagy nyugta. Éppen ezért fontos – emelik ki a fogyasztóvédők –, hogy a vevő minden esetben őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát, számlát, mert azt joggal kérheti a vállalkozás.

Ellenőrizte: a vevő

Azokat, akik saját kezükbe vennék az irányítást, el kell keserítenünk. Jelenleg ugyanis nem létezik olyan, fogyasztóvédelmi hatóság által üzemeltetett adatbázis vagy nyilvántartás, amely lehetőséget biztosít arra, hogy egy termék eredetiségét a vásárló ellenőrizze. Így – kaptuk válaszként – a fogyasztó leginkább csak a saját tapasztalataira hagyatkozhat, abban bízhat, hogy az adott márkát ismeri, annak minőségi tulajdonságaival tisztában van.