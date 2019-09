Hamarosan pattan a labda a bodajki suliudvaron

Folyamatosan zajlik a bányász telepen az általános iskola felújítása, ám nemcsak az épület lesz szebb és jobb, hanem az aszfalttal borított sportpálya is.

Ácsok kopácsoltak a tetőn, a segédek rakodtak az iskola színes, vidám udvarán, miközben az éppen zajló testnevelésóra hangjaival a háttérben Wurczinger Lóránt polgármester beszélt a felújítási munkálatok részleteiről.

A városvezető elmondta, hogy – idézem – „pályázatból újul meg a tetőszerkezet és a sportpálya felülete. Összességében 46,2 millió forintot nyert erre a tankerület, és mi onnan kapjuk ezt a támogatási összeget. Annak genezise, hogy itt lehetünk, az négy évvel ezelőttre datálódik, amikor volt egy, az iskolával kapcsolatos másik pályázat, melynek keretében energetikailag fel tudtuk újítani az egész épületkomplexumot. Akkor csak a tornatermi rész tetőszerkezete fért bele a keretbe. Most a másik két épület is sorra kerül, mert az önkormányzat és Mihalik Ferenc iskolaigazgató régóta keresi a forrásokat a tető cseréjére, annak héjazatanyaga pala, tehát veszélyesnek minősülő bontási termék.

A Török Szabolcs által vezetett Székesfehérvári Tankerületi Központ pályázott sikeresen, ezért neki, Törő Gábor országgyűlési képviselőnek és Molnár Krisztiánnak, a megyei közgyűlés elnökének is köszönettel tartozunk” – mondta Wurczinger Lóránt polgármester.

A beruházás során a 12 tantermes épületrészt védő sátortetőből csak a gerendázat marad meg, a többi megújul, párazáró fóliát, hőszigetelést, lécezést és természetesen új héjazatot kap.

Az iskolaudvar púpos, hólyagos burkolatát is fel fogják szedni. Mint kiderült, azért nem tudta megőrizni az eredeti, sík formáját, mert alapozás nélkül terítették le az aszfaltszőnyeget. Most, Wurczinger Lóránt beszámolója szerint, egy rendes alapozás után új aszfaltréteget kap a pálya.

A beruházás teljes mértékben pályázati forrásból valósul meg, így a városnak nem kell hozzá önrészt biztosítania. A telepi iskolában zajló beruházásra elvileg három hónapja van a kivitelezőnek, tehát november végén kellene végeznie, ám szemmel látható, hogy jövő hónapban elkészülnek.

Van még egy épület a városban, mondja a polgármester, melyben óvoda és iskola is működik egyszerre. A tervek szerint az is megújul hamarosan, a Magyar Falu Programnak köszönhetően. Ott is teljes tetőcsere várható, melynek során 30 millió forint épül majd be az intézmény épületébe.