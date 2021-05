Hamarosan hazaérkezik a covid sújtotta zichyújfalui család korababája

Éppen egy hónappal ezelőtt írtunk arról a családról, amelyben a várandós anyuka koronavírusos betegként került kórházba, babáját pedig ezért koraszülöttként világra kellett segíteni. A hatalmas összefogás eredménye, amit olvasóinknak is lehet köszönni, célba ért és most jó híreket hoztunk velük kapcsolatban.

Sokakat megindított Nagygál Péter családjának története, akik a koronavírus miatt komoly tragédiákat és nehéz helyzeteket éltek át. Történetükről részletesen beszámoltunk akkor és kértük, aki tud, segítsen. A háttértörténetet nehéz röviden összefoglalni: Apuka, anyuka és a velük élő nagypapa is elkapta a koronavírust, a 2 éves kislány gondozása is nehézkessé vált. Anyuka várandós volt a legkisebbel, amikor a 26. héten úgy kellett dönteni, hogy menni kell a kórházba, mert baj van. Akkor így mesélt Péter, az apuka: „”amikor bekerült a kórházba, s megvizsgálták, kiderült, hogy az utolsó pillanatban érkezett, nagy a fertőzöttség. Már ekkor felvázolták, hogy számítsunk a császármetszésre, azért hogy a megfelelő gyógyszert megkaphassa a párom is. Gyakorlatilag 16-án késő este be is kellett indítani a folyamatokat, mert már nagyon gyenge volt. A baba koraszülöttként ugyan, de megkapta az esélyt az életre…„ Párja, Csilla heteken át altatásban volt, a kisbaba pedig a koraszülött osztályon erősödött.

Apuka most már felszabadultabban mesélt, mikor hogylétük felől érdeklődtünk: párja ugyanis már otthon lábadozik, erősödik.

– Napról napra jobban van mindenki, párom két hete velünk van otthon. Tart a rehabilitációja. A kicsi Vencel, azt teszi, amit egy korababa: fejlődik. Elérte, sőt, meghaladta már a 2 kilogrammot, és egészséges, mint a makk – tudtuk meg, ahogy azt is, hogy a kicsi még a koraszülött osztályon van, de jövőhéten, ha minden jól megy, már jöhet haza. Sajnos azonban még nem látogathajták a szülők, ugyanis az apukának azóta is – múlt heti eredmény szerint legalábbis – még mindig, 6 hét óta pozitív a tesztje. – De jól érzem magam, a tüdőröntgen szerint a tüdőm tiszta, mint a hó. Valahol mégis még nagyon kapaszkodott a szervezetembe a vírus… A párom is jól van, lelkileg is erős, igyekszik jól viselni a megpróbáltatásokat. S amint teheti, jövőhéttől megy is be a kicsihez minden nap – mondja Péter, mert most már tényleg abban reménykedik, hogy jövőhéten nem lesz pozitív az a fránya teszt.

Az összefogás pedig, ami történetük megismerésekor kialakult, valódi, fontos jelenség, amelyről érdemes mindenkinek tudnia. – Nagyon nagy összefogást tapasztaltam és sok kedves emberrel ismerkedtem meg ez alatt az idő alatt – mondja Péter, hálával a hangjában, s hozzáteszi: ennek is köszönhetően most megtehetik, hogy júniusig erősödjenek, mert még betegállományban vannak. – Ekkortól kezdünk el majd dolgozni is. Az embereknek és a támogatásoknak köszönhetően erre most kaptunk lehetőséget, ahogy arra is, hogy a baba hirtelen érkezése miatt is be tudjuk szerezni a szükséges dolgokat.

Nagyon várják már, hogy a kicsi Vencel haza jöhessen, hiszen olyan sokat küzdöttek azért, hogy végre kerek, teljes családként élhessenek. Történetük pedig, teszi hozzá Péter, talán erőt ad másoknak, akik jelenleg is hasonló helyzetben vannak, mint ők voltak. És egy nagyon fontos kérése is volt, aminek persze, hogy eleget teszünk. Azt üzeni: – Külön köszönetet szeretnék mondani a kórház covid osztályán és a koraszülött osztályon dolgozóknak, egytől-egyig mindannyiuknak: hatalmas köszönet! Elképesztő munkát végeznek és le a kalappal előttük!