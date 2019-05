Hamarosan befejeződik a sáregresi református templom felújítása

Állami támogatás és egy testvérgyülekezeti (badalói) adomány is segíti a sáregresi református templom elkészültét.

– Azt mondanám, jelenleg 85-90 százalékos a befejezettségi szint, vagyis lassan a végéhez ér a felújítás – vizslatta kérésünkre a templomot Boza Kristóf lelkipásztor, majd hozzátette: az utómunkák azért őket is érinteni fogják!

A szakemberek a külső vakolat színezésénél tartanak, néhány napon belül pedig az utolsó cserepek is a tetőre kerülnek. S bár a vállalkozó igyekszik minél nagyobb rendet tartani maga után, azért itt-ott előreláthatólag a gyülekezeti tagoknak is be kell segíteniük a tisztításban.

– A sitt elhordása nem kis feladat, és a letaposott füvet is a régi pompájában szeretnénk látni. A külső helyreállítás mellett a padok és a szószékkorona lefestését is tervezzük, de ezeket csak később tudjuk megvalósítani, annyi esküvőnk lesz ebben az időszakban. Aminek természetesen nagyon örülünk, és amely eseményekre a templom belül is tisztán fogadja majd a házasulandó párokat! – tudtuk meg a lelkésztől.

A színeket a presbitérium tagjai választották ki, ők igyekeztek meghagyni az eredeti „összeállítást”: bár a sárga kicsit erőteljesebb lett, a mellé kijelölt vajszín és törtfehér kellően ellensúlyozza azt.

Mint korábban megírtuk, a templom elkészültéig a hívek a gyülekezeti házban találkoznak egymással. Az épület felújítására azért volt szükség, mert vizesedett, a palatető kiöregedett. A szükséges összeg sokáig nem gyűlt össze, majd az állam 45 millió forinttal, a badalóiak pedig 100 ezer forinttal támogatták a helyreállítást.