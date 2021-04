Hamarosan átadják a konyhát Gárdonyban

A gárdonyi iskola konyhája, étterme hosszú ideje készül, hiszen mindig újabb problémák adódtak – fogalmazta meg Tóth István polgármester videós nyilatkozatában a napokban.

Ezt ne hagyja ki! Továbbra is uszít a baloldal a sikeres oltási program ellen

Elmondta: legutóbb például a párakészülék fölé kellett beszerezni egy elszívóernyőt. Emellett pedig a katasztrófavédelem előírásainak megfelelően szükség volt egy központi tűzoltó rendszer beépítésére is. Ugrásra, nyitásra készek vagyunk – tette hozzá, ahogy azt is: remélik, hogy a vírushelyzet után, amikor a gyerekek mehetnek iskolába, itt fogyaszthatják már el az első ebédjüket. A szociális épület munkálataiban is jelentős az előrelépés: a belső bútorok kialakítására kiírták a pályázatot, s a terv az, hogy nyáron már be is költözhet ide a Fókusz családsegítő szolgálat.