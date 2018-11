Halottak napi imát tartottak a háborús hősökért a Don-kanyar kápolnánál

Halottak napján, a langyos november eleji péntek délutánban tartottak misét a Don-kanyarnál elesett katonákért a Mészeg-hegyen.

Idén januárban ugyanezen a helyszínen, a Don-kanyar emlékkápolnánál idézték föl a II. világháború harcai során nagy veszteségeket szenvedett 2. magyar hadsereg sorsát, emlékét, a 75. évforduló alkalmából. Az urivi áttörés ugyanis 1943. január 12-én történt, ekkor veszett oda, illetve esett fogságba több mint százezer magyar katona. Az emlékükre épült kápolna szintén kerek évfordulóval ezelőtt, 25 éve készült el a Mészeg-hegyen.

Az élet feláldozására érdemes célokért indultak harcba

November 2-án, halottak napján azokért a katonákért szólt a mise, akik akkor és ott, a Don-kanyarban életüket áldozták a hazáért. Míg nekik a fagyos orosz télben kellett boldogulni, addig az emlékezők az évszakhoz képest szokatlanul meleg időben hallgathatták Spányi Antal megyés püspök szavait. A példázatok elhangzása közepette úgy fogalmazott, a halottakról való megemlékezés nem csupán a hősies cselekedetek felidézéséről szól. Többet akarnak tenni: imádkozni, hiszen az imádság köti össze a halálon innen és túl élőket. Fontos, hogy ezen az alkalmon imádságos lélekkel idézzük föl a katonahősök emlékét – mondta.

A megyés püspök arra is felhívta a figyelmet, hogy a honvédek az élet feláldozására érdemes dolgokért indultak harcba. Így küzdöttek a hazáért, a családért is. Mindezek a mi gondolkodásmódunkat is befolyásolhatják. Felelősek vagyunk ugyanis annak a hazának a jövőjéért, amelyért a katonák a múltban az életüket áldozták. Végezetül Spányi Antal emlékeztetett: ebben az időszakban a katonatemetők lehetnek kivilágítottak és lehetnek elfeledettek. Ezért ezen az alkalmon az ott nyugvókért is szólt a közös ima.

