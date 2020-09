Halas ízű a pattogatott kukorica, avagy Süllő fesztivál a Velence Korzón

A Velence Korzón amúgy sem mondható szerénynek az étel-, italkínálat. Ez most még bőségesebb a hétvégén itt zajló Süllő fesztivál által.

Az alapvetően gasztronómia jellegű kínálat – mint azt személyesen tapasztaltuk meg – más egyébbel, ékszerrel, egyedi szájmaszkkal vagy éppen dísztökkel is kiegészül. Több nagy látványkonyhában is sül, fő az étel, s kínálat nem mondható diszkriminatívnak, hiszen a harcsapaprikás mellett eleve szálka nélküli sültek is megízlelhetőek. Árulnak rózsaszínű mézet, láttunk aszalt gyümölcsből készült, fél méteres „harcsát”, de a pálmát valószínűleg a halas ízű popcorn, azaz pattogatott kukorica viszi el.

Manapság bűvös igének számít a „kézműves” jelző. Nos, a Süllő fesztivál idejére, a Velence Korzó épülete előtt felállított pavilonok kínálatából sem hiányozhat a kézműves sör és fagylalt.