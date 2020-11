Halad a partfal-rekonstrukció Gárdonyban

A Velencei-tó partfal-rekonstrukciós projektjének 80 százaléka ennek a hónapnak a végére elkészül – a jelenlegi helyzetről tartottak online konferenciát az érintettek. Szó volt az életvédelmi létrák fontosságáról, az engedély nélkül épült vendégmólók sorsáról, valamint arról is, hogy Velencén, a meg nem valósult vízi színház helyén is folytatni kell a beruházást.

Rendszeresen tartanak megbeszélést a partfal-rekonstrukciós projekt érintettjei – az Országos Vízügyi Igazgatóság, a kivitelezők, a műszaki ellenőrök, érintett önkormányzatok és néhány olyan civilszervezet, melyek érintettek a folyamatban.

Most csütörtökön volt az első alkalom, hogy online konferencián tudtak egyeztetni – mondta el a Fejér Megyei Hírlapnak Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszteri biztos, aki beszámolt a fejlesztés jelenlegi állásáról:

– November 30-ra a beruházás 80 százalékos állapotban lesz, vagyis a projekt teljes műszaki tartalmából ennyi elkészült. Kitértünk a pótmunkák megrendelésére, melyek közül az úgynevezett életvédelmi létrák érintik főképp a lakosságot. Ezek nem voltak benne a projektben, de vannak olyan szakaszok, ahol a magas partvédművek miatt szükségessé váltak a létrák, azért, hogy ha valaki ezeken a területeken esik a vízbe, akkor a partra tudjon jutni. A Velence Korzónál volt egy másik, ötvenméteres szakasz, ahol folytatjuk a projektet, noha ez a korábbi tervekben nem szerepelt. Itt ugyanis korábban egy vízi színpadot terveztek, ami végül nem valósult meg. Ezenkívül pedig Gárdonyban a Park strandnál, a homokos parton szükséges egy hullámtörő gát építése, hogy megakadályozzuk a homok besodródását.

A vendégmólók kapcsán a miniszteri biztos azt is elmondta, hogy a projekt megkezdésekor csak néhánynak volt engedélye – ezeknek a felújítása és visszahelyezése része is a projektnek. De amelyek korábban engedély nélkül épültek, azoknak a felújítását, illetve visszahelyezését más, nemzeti forrásból igyekeznek megvalósítani. Ezt készítették elő a legutóbbi konferencián. – Ez a projekt­elem azért nem volt része a beruházásnak, mert tematikájában nem fért bele a környezet-energiahatékonysági operatív program terveibe, tekintve, hogy a vendégmólók nehezen értelmezhetők energiahatékonysági vagy környezetvédelmi egységekként – fogalmazott Tessely Zoltán, aki hangsúlyozta azt is: a munkálatok a tervek szerint haladnak, legközelebb várhatóan januárban tartanak konferenciát.