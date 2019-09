Hagyományt teremtenek a Dózsa II piknikjével

Városrészi nap volt a Dózsa II városrészben. A Corso étterem előtti parkos részen buliztak a környék lakói.

Délelőtt kezdődött a program. Fokozatosan nőtt az érdeklődők száma, délután három órára, amikor Cserna Gábor polgármester és Izsák Máté, a városrész önkormányzati képviselője megnyitotta a pikniket, már nagyjából benépesült a park. Cserna Gábor köszöntőjében elmondta, úgy érzi, nem csak a nagy rendezvényekre van szükség a városban, hanem a kisebb közösségek családias összejöveteleire is. Tudja, nagy népszerűségnek örvend Dunaújvárosban a Parázs Varázs, a DUDIK, a Rock­maraton, amelynek az idén ötvennégyezer látogatója volt, vagy az augusztális. Ezek mellett nagy sikere volt a Béke városrészi napnak, a Békében a pikniknek is, és örömmel látja, itt is sokan vannak.

– Különösen szívügyem a Dózsa városrész, hiszen az itteni általános iskolában kezdtem el tanítani. A városrészben több komoly fejlesztés, felújítás volt és lesz a jövőben is. Tudom, hogy gond a parkolás, de mindent megteszünk a parkolóhelyek számának növelése érdekében. De el kell fogadni, amikor a város épült, kevés autó volt.

Cserna Gábor végezetül megköszönte a Tourinform munkatársainak és Izsák Máténak azt, hogy megszervezték ezt a napot. Izsák Máté azzal kezdte mondandóját, jó, ha az embernek ilyen jó a polgármestere, mert minden lényeges dolgot elmondott előtte:

– Örülök, hogy ilyen remek idő van. A városrészi napot hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg, mert eddig csak itt nem volt a városban ilyenfajta összejövetel.

Izsák Máté végül átadta a terepet Dunaújváros mára már emblematikussá vált zenekarának, a Digitálnak. A Digitál pedig, mint már annyiszor, ezúttal is jó hangulatot teremtett, a dózsások aktív részvételével.