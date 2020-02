Háború Velencén? Erőemberekkel érkezett az építkezésre a polgármester

Egyre komolyabb méreteket ölt a háború Velencén, most úgy tűnik, egy – egyébként az önkormányzat által kiadandó – bélyegzőlenyomat hiányába kapaszkodva állíttatta le a sok ezer ember számára sportolási lehetőséget biztosító velencei uszoda építési munkálatait a városvezetés.

Hiányzik a pecsét

Erődemonstráció zajlott csütörtökön a tó partján, ezt Velence önkormányzata hivatalos formában így fogalmazta meg: „…csütörtök este hat órakor egy velencei kötődésű biztonsági cég bevonásával az önkormányzat vagyonvédelmi okból lezáratta az uszodaépítéssel érintett, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlanát, annak területét. Az építtető cég szerdán levonult a területről, munkagépeit elszállította. Csütörtök este a biztonsági cég harminc munkatársa mobil kordonnal vette körül a már üres területet. Az őrzés folyamatosan biztosított a kormányhivatal illetékes osztálya építési kivitelezési tevékenység folytatását megtiltó végzésének betartatása érdekében.” Ez utóbbi kijelentés, azaz az „építési kivitelezési tevékenység folytatását megtiltó végzés” az építkezést folytató Velence Plus Kft. nyilvánosságra hozott levele alapján nem más, mint egy formai kérés a kormányhivatal részéről – amit egyébként csak maga a város vezetése tud pótolni. Az építésfelügyeleti hatóság ugyanis azt kérte, hogy az építtető társaság töltse fel az építkezésekkor kötelezően vezetendő e-naplóba úgy a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot, hogy az megfeleljen a formai követelményeknek, magyarán „olyan módon kell leadni, hogy az tartalmazzon bélyegzőlenyomatot” – áll a társaság önkormányzatnak küldött levélében. Vagyis a dokumentum egyik részéről hiányzik egy pecsét.

Ennyi lenne a történet, amely a több mint 5 milliárd forintos, állami támogatást kapott beruházás felett zajlik, s ami épp ezért nagyon súlyos következményekkel járhat. Az 5 milliárd forintot mondhatni a magyar, társasági adót fizető vállalkozások „dobták össze„, ugyanis javarészt TAO támogatásból ered. Ebből az összegből, az építtető szerint már elköltöttek félmilliárdot, a kivitelezési munkálatok megkezdődtek. Mindeközben az önkormányzat így érvel: „Az uszodaberuházással érintett terület Velence Város egyik legértékesebb tóparti ingatlana. Az önkormányzat rendelkezésére álló dokumentumok szerint mindeddig semmilyen megállapodás nem született sem az előző, sem a jelenlegi városvezetés és az uszodaépítő cég között a telek további gazdasági hasznosítása és jogi sorsa vonatkozásában. A beruházás becslések szerinti 4,9 milliárdos költségvetésének rendelkezésre állásáról a beruházó cég érdemi igazolást többszöri kérés ellenére sem tudott felmutatni. A Koszti András, korábbi polgármester által aláírt tulajdonosi hozzájárulásról pedig kiderült, hogy nem minősül hivatalos tulajdonosi hozzájárulásnak, továbbá azt alátámasztó képviselő-testületi döntés sem született.”

Ezt az állítást cáfolja két korábbi testületi határozat is – az egyik még 2015. október, a másik 2019. júliusi keltezésű, melyekben egyértelműen felhatalmazzák a polgármestert a projekttel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. Tehát képviselő-testületi döntések vannak, tulajdonosi hozzájárulás van. Egy pecsét hiányzik. Amit azért nem tud az építtető pótolni – ahogy azt már hangsúlyoztuk – mert az önkormányzat azt nem adja ki – derül ki a Velence Plus leveléből. A történet tehát úgy néz ki, hogy Velence önkormányzata hadakozik egy önkormányzati tulajdonrésszel is rendelkező céggel egy olyan ügyben, amely sok ezer Velencei-tó környéki ember számára hozná el a sportolás lehetőségét. Ha valakik, hát a tóparti lakosok tudják, miért olyan fontos ez a kérdés, és állnak értetlenül a messziről jöttek azon állítása előtt, mely szerint „úszni a tóban is meg lehet tanulni”. Ez az abszurd álláspont persze nem hangzott el a velencei önkormányzattól, de az sem, hogy mi a hadakozás fő oka. Legfrissebb, zárt ülésen hozott február 10-i határozatukból is csak annyi derült ki, hogy „az önkormányzati vagyon védelme érdekében”. Nos, ez az önkormányzati vagyon – vagyis a tóparti telek – egy hasznosítást sosem látott lápos terület volt évtizedek óta, amelyen most a félbehagyott kivitelezési munkálatok miatt egy sáros földseb tátong. Noha az építésfelügyeleti hatóság előírása szerint az építtetőnek biztosítania kellene a területen az állékonyságot (a föld és az emberek biztonságát), de erre nincs lehetősége, tekintve, hogy erőemberek bevetésével zárta ki onnan őket az önkormányzat. A kordonokon túlról a Velence Plus Kft. azt is tehetetlenül nézi, hogy a városvezetés emberei leállították a terület talajvízmentességét biztosító szivattyúit, melynek következtében veszélybe kerülhetnek a csatlakozó területek szerkezetei is. Magyarul megcsúszhat a közeli övárok és beomolhat a járda. Ezek helyreállítása tetemes összegekbe kerülhet a városnak. És ezekért – szögezte le az építtető – természetesen nem vállalhatják a felelősséget. Jogsértések sokaságát vetette fel levelében László Csaba, a társaság ügyvezetője, és az ügyben feljelentést is tettek a rendőrségen. A Fejér Megyei Hírlap meg is kereste kérdéseivel a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, és a válaszra várunk.

Segélykiáltás

Az ügyben mindemellett nyilvános sajtóközleményben kért segítséget az építtető: „az alapkövet tavaly ősszel elhelyező, az uszoda megvalósításában, a szükséges állami források előteremtésében eddig is eredményesen közreműködő fideszes választókerületi országgyűlési képviselőtől, Tessely Zoltántól, a Fejér megyei közgyűlés elnökétől, Molnár Krisztiántól, hogy vessék be minden politikai tekintélyüket…” A segélykiáltás eljutott Tessely Zoltánhoz, akit szintén megkeresett lapunk.

– Az új városvezetés intézkedései számomra nagy meglepetést nem okoztak, hiszen a választási kampány során is az egyik legmarkánsabb ígéretük az volt, hogy ezt a beruházást leállítják, mert helyette járdákat építenek – szögezte le Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszteri biztos. Ez az összefüggés azonban nemcsak számára lehetett értelmezhetetlen, hiszen a sportuszoda építése nem terhelte eddig a város költségvetését, és azt – hangsúlyozta a politikus – a jövőben sem teszi, illetve tette volna. A szükséges 1,417 milliárd forintos önerőt pedig, amelyet Velence helyett szintén a Magyar Kormány áll, egy nemrégiben elfogadott törvénymódosításnak köszönheti a város – és a hozzá hasonló beruházások előtt álló önkormányzatok. Ennek, a társasági adóról és az osztalék adóról szóló törvénymódosításnak köszönhető, hogy az önerőt is fel lehet tölteni TAO pénzekből. – A kialakult helyzet orvoslása érdekében a lehető legrövidebb határidő mellett, minden érintett meghívásával, egyeztető tárgyalást hívok össze. Ennek eredményéről azonnal értesíteni fogjuk a sajtón keresztül a közvéleményt, várhatóan a keddi napon – tette hozzá Tessely Zoltán.

Tekintve, hogy Velence jelenlegi vezetése – Gerhard Ákos polgármester aláírásával – név szerint szólította meg a város korábbi vezetőjét, Koszti Andrást, őt is megkerestük.

A volt polgármester így reagált: – Elfogadhatatlan Gerhard Ákos, illetve az önkormányzat ilyen eszközökkel végrehajtott tevékenysége. Az uszoda telkét annak tudatában foglalták el, hogy januárban világosan tájékoztattam az építési terület átadáshoz kiadott nyilatkozat kiállításának körülményeiről. Az is teljesen egyértelmű kell, hogy legyen a képviselő-testület és Gerhard Ákos polgármester számára, hogy „az Önkormányzatnak szándékában áll ezen a telken az uszoda felépítésének támogatása és a telek erre a célra történő átadása a Velence Plus Kft. részére”. Érthetetlennek tartom azt az ámokfutást, amit a jelenlegi városvezetés tanúsít, annak érdekében, hogy mindenáron megakadályozza a saját és a környező települések lakosait szolgáló uszoda megépítését, amit teljesen ingyen kapna Velence. Kezdem azt gondolni, hogy ennek mindössze annyi lehet az oka, hogy ne épülhessen olyan létesítmény Velencén, ami hozzám köthető – mondta, majd pedig hangsúlyozta, úgy véli, hamis az a kommunikáció, hogy az uszoda helyett utakat és járdákat építhet a város, hiszen a TAO pénzből épülő uszoda forrása nem használható fel másra és az nem is a város pénze. – Velence önkormányzata és a város lakossága korábban hozzájárult az uszoda építéséhez és mindenben támogatta azt, a helyzet most is ez, még ha ezt Gerhard polgármester úr kétségbe is vonja. Ha igaza lenne ügyvédek segítségét kérné, nem más utat választott volna.

L. Simon László, szintén a térségben élő országgyűlési képviselő így reagált a hírre: „ Ilyet a demokráciát és a jogállamiságot tiszteletben tartó városvezetés nem tenne meg. Ez nyílt fenyegetés, durva erőszakos lépés, ami mélyen sérti a békés polgárok jóérzését és nyugalmát. A viták és a nézeteltérések rendezésének nem ez a normális módja…”

Az ügy valószínűleg nem a fent említett pecsétről, illetve annak hiányáról szól. A Velence Plus Kft. sajtónyilatkozata nemcsak sejteti, de ki is mondja, hogy itt politikai csatározás zajlik: „Elképesztő, hogy miután kis többséggel az ellenzék magához ragadta a hatalmat Velence városában, a momentumos polgármester az éj leple alatt kopaszok élén próbálja a település régóta várt uszodaépítését megakadályozni” – fogalmaznak sajtónyilatkozatukban, melyet így fejeztek be: „Velence lakói már végignézték a szocialista időkben a Velence Kapuja projekt szétlopását, véleményünk szerint nem szeretnék, ha az ellenzéki polgármester ezúttal a város pénzén fekete ruhás emberekkel fenyegetné a pár száz méterrel odébb épülő közhasználatú uszoda építését, és emiatt majd a lakosságnak évekig egy lebetonozott gödröt kellene kerülgetnie a Velencei-tó partján.”