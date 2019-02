Ha ulti van, napi gond nincs Agárdon

Az ultizásról sokaknak az édesapjuk, nagyapjuk jut eszébe, akiknek generációja előszeretettel űzte ezt az egyébként bonyolult játékot. Az ulti évtizedekkel ezelőtt közösségeket hozott össze, barátságokat kovácsolt, és nem mellesleg fejlesztette a logikai érzéket is. Ma a Peregovits-vándordíjjal ugyanez a célja az agárdi közösségnek.

Egy pohár jó bor mellett elkártyázgat néhány barát – gondolhatnánk, amikor a gárdonyi családi házas övezet egyik házában meglátjuk az ultizó férfiakat. Pedig az ulti ennél többről szól: ma is ugyanúgy, mint évtizedekkel ezelőtt, barátságokat kovácsol össze, közösségeket teremt, s nem mellesleg valódi élményeket hoz az emberek életébe. A jó bor sem véletlen – Gárdonyban ugyanis Csóbor Jenő borász az, aki az egyik ilyen baráti közösség motorja. Nagy erőkkel készültek kedden este is az évente megrendezendő bajnokságra, amely a környék ultis csapatainak kínál megmérettetési lehetőséget. A 35. Agárdi Ultibajnokság, melyen a Peregovits-vándordíjat lehet elnyerni, most szombaton, azaz február 9-én lesz az Agárdi Közösségi Házban. A térség minden ultis közösségét várják rá, akár még aznap 13 óráig is lehet jelentkezni.

– Az ultibajnokság még 1985-ben indult, azóta folyamatosan megtartjuk – mondja a „civilben” borász Csóbor Jenő, aki mesél Peregovits Károlyról is, akiről a díjat elnevezték. – Tőle, az akkori agárdi iskolaigazgatótól kaptuk a serleget, ő ugyanis nagy ultis volt. Sokan ismerték, szerették őt, nagy ultis közösséget teremtett itt a térségben, így hát nem véletlen, hogy róla neveztük el a vándordíjat. Magát a versenyt is vele ötöltük ki – emlékezik vissza a kezdetekre a bajnokságra készülő Csóbor Jenő, aki barátaival heti rendszerességgel ül össze egy-egy jó kártyapartira. Az itteni négyfős baráti társaságtól függetlenül azonban több helyen is pörgetik a kártyákat a városban – vannak tehát más ultis baráti társaságok is, tudjuk meg, igaz, sajnos egyre kevesebben. – Egy évben egyszer pedig összegyűlünk, s akkor összemérjük az erőnket. A köztes időszakban pedig minden héten más családnál találkozunk.

Kártyás klubélet tehát hivatalosan már nincs, ami összetartja a csapatokat, az a barátság és az ulti szeretete. Régen azonban ilyen is volt: – Emlékszem, a gárdonyi tűzoltószertárban tartottuk a klubfoglalkozásokat, ahová sok embert csábítottam magam is. Onnan indult el a bajnokság ötlete is – eleveníti fel az emlékeket a borász. Aki egyébként a tavalyi versenyből kiindulva idén húsz versenyzőt vár, bár, teszi hozzá, pár éve még ötvenen is voltak.

– A Dunántúl több területéről is voltak versenyzők, ám sajnos az öregek már nem tudnak jönni. A fiatalok pedig már nem igazán kártyáznak…

S bizony ez így van – vagy ha mégis, hát maximum az interneten… Pedig az ulti akkor kapcsol ki igazán, ha valóban barátok veszik körül az embert. Csóbor Jenő így vélekedik erről: – Ha az ember a lapokra koncentrál, akkor a napi problémák távol maradnak. Közben pedig lehet zrikálni egymást, nógatni a másikat, hiszen az ulti egyfajta versenyhelyzetet is teremt. Nem mellesleg amolyan értékmérő, hiszen pénzre játszunk. Ez pedig további izgalmat hoz a játékba…