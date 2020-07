Ha örökbe fogadunk egy fát, és öntözzük, azzal sokat teszünk Fehérvárért

A koronavírus-járvány miatt sok helyütt megállt az élet, esetünkben például a környezetvédelmi munkálatok újratárgyalása maradt el.

Az elmúlt hónapban tartott bejárást a Palotavárosi tavaknál Viza Attila és a polgármester, Cser-Palkovics András, amikor szóban tovább folytatódtak a „zöld tervek”. A cikk előcímében szereplő mondat hangzott el Viza Attila szájából, beszélgetésünk zárásaként. Arról diskuráltunk a székesfehérvári Palotaváros kormánypárti képviselőjével, vajon milyen módon lehetne a koronázóvárosi közösség környezet iránti felelősségét növelni, a természet védelmének fontosságára felhívni a figyelmüket, s végül egy érdekes témát beszéltünk át.

– Sok lakossági fórumon elhangzik, hogy „Ültessünk fát, ültessünk fát, ültessünk fát!”… Látom is, hogy ültetünk fákat, de azt is látom, hogy a városgondnokság erején felül próbál fákat locsolni, még sincs egyszerűen elegendő kapacitásuk, ami teljesen érthető – vágott bele a gondolatmenetbe Viza Attila, aki elárulta, hogy gondolat síkján valóban létezik egy olyan kezdeményezés (melyre a képviselő hajlandó forrásokat is áldozni – a szerk.), amely arról szólna, hogy a Palotavárosban élők egyfajta önkéntes módon vállalnák egy vagy több fának az örökbefogadását és gondozását.

Viza elmondása szerint a pandémia, mint oly sok fontos problémánál, e tekintetben is megakadályozta az előrelépését, de az ügy nem felejtődött el.

– A júniusi munkaközi bejárásnál, melyet a Palotavárosi tavaknál tartottunk a polgármesterrel a helyi nagyarányú fejlesztések végett (mint ismeretes, 1 milliárd 248 millió forintos uniós támogatásból jön létre a tavak körül egy sport- és rekreációs projekt, mely többek között gumiburkolatú kosárlabda-, valamint a műfüves futballpályát, egy úgynevezett dirt bringaparkot, kutyafuttatót, valamint játszóteret, fitnesz- és kondiparkot, és egy KRESZ-tanpályát tartalmaz majd), ismét szóba kerültek az újonnan ültetett fák és azok gondozása. Igazából ki kellene dolgozni a részleteket, csak kérdés, hogy az állampolgárok mennyire lennének fogékonyak erre. Kezdetben 50-100 fára gondoltam, ha lesz gazdája mindnek, akkor úgy gondolom, hogy az már nagyon jó jel.

Viza továbbá hozzátette azt is, hogy nemcsak várják a segítséget, de gesztusként adnak is valamit: aki úgy dönt, hogy örökbe fogadna egy fát, az „cserébe” egy – illetve Viza szerint jobb lenne kettő kisebb – kannát kapna viszonzásként, rajta Székesfehérvár városi címerével.

– Praktikusan a kettő kanna lenne az ideális megoldás, eggyel az ember aszimmetrikussá válik, ezt kitapasztaltam már magamon – zárta humorral fűszerezve Viza. Egy fa gondozása nem fejeződik be az ültetésnél: létezik utókövetés, mely általában 1-2 évet takar, ez idő alatt az ültető személynek vagy szervnek kell gondoznia a fát, csak ezután kerül a városgondnokság feladatai közé a további nevelés. A közeljövőben várható az üggyel kapcsolatban egy sajtótájékoztató is, melyben már a konkrétabb részletek is elhangzanak majd a kezdeményezésről, melyet előzetesen még a nyár folyamán el szeretne indítani a képviselő.